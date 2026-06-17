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Selektor fudbalske reprezentacije Demokratske Republike Kongo Sebastijen Desabr rekao je danas da su njegovi igrači pokazali veliku nesebičnost, kao i da su na najbolji mogući način predstavljali svoju državu u meču protiv Portugala na Svetskom prvenstvu.

"Igrači su pokazali neverovatnu posvećenost i nesebičnost. Sproveli smo plan igre tačno onako kako smo želeli, postigli gol posle prekida i iskreno, veoma sam ponosan na svoje igrače jer su predstavljali Kongo na veoma pozitivan način i cela zemlja to zaslužuje", rekao je Desabr, preneo je sajt takmičenja.

1/8 Vidi galeriju Portugal - Kongo Foto: Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Portugal je poveo u šestom minutu golom Žoaa Neveša, dok je bod afričkoj selekciji doneo Joan Visa u petom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Visa je rekao da je ponosan na celu ekipu i osvojen bod na početku Svetskog prvenstva.

"Pokazali smo hrabrost i izdržljivost. Postizanje našeg prvog gola je veliki izvor ponosa jer održava karakter ovog tima. Najvažnije je da ovako nastavimo dalje", zaključio je Visa, koji nastupa za Njukasl.

U noći sreda na četvrtak od 4.00 u Meksiko sitiju se u Grupi K sastaju Uzbekistan i Kolumbija.

Demokratska Republika Kongo naredni meč igra 24. juna protiv Kolumbije, dok dan ranije Portugal igra protiv Uzbekistana.