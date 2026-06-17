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Fudbaleri Hrvatske apsolutno su oduševili planetu prikazanom igrom u prvom poluvremenu protiv Engleske, postigavši dva fenomenalna pogotka nakon akcija koje se slobodno mogu uvrstiti u fudbalske udžbenike.

Izabranici Zlatka Dalića demonstrirali su neverovatnu nesebičnost i timski duh, pa su preko Baturine i Muse uspeli dva puta da anuliraju prednost Engleza, koji su prethodno vodili golovima Harija Kejna.

Sjajna predstava "Vatrenih" nikoga nije ostavila ravnodušnim, pa je i analitičar RTS-a Rade Bogdanović u studiju na poluvremenu biranim rečima nahvalio igru hrvatskog tima.

- Moram da kažem da smo danas videli da snaga klade valja, a um caruje. Ovih 11 hrvatskih fudbalera nisam video na našim prostorima tehnički pismenije igrače, nesebična igra, povratna, šut, ovaj drugi gol je savršenstvo. Jesu Hrvati podbacili u nekim situacijama, ovaj penal Luke Modrića to se dešava, ali kod kornera su morali bolje. Kejna kada ostavite samog na njegovu klasu i fudbalsko znanje. Hrvati igraju fudbal, to je jednostavna igra. Kolektiv je vrlo bitan, imaju hemiju - rekao je Rade i potom dodao:

- Taj njegov dribling kod prvog gola i povratna. To je jako inteligentna ekipa. Gvardiol sa takvom mirnoćom prima loptu spoljnom, drugi centralni bek je toliko drzak da je uzeo loptu na 30 metara na visok presing Engleza i još počeo da dribla i zalama.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Bogdanović je potom izneo nekoliko kritika na račun Tomasa Tuhela:

- Ovaj selektor koji je dobar trener, ali pravi greške. Ova mi je Engleska, sa timom iz najbolje lige, toliko ih je umrtvio, kao Gvardiola sa Bajernom kada je uništio ekipu koju mu je Hajnkens ostavio. Njihova igra nije brza, nema igrača sa strane koji dejstvuju. Ovo vam je kao Porše koji voziš 30 do 50, jer nemaš vozačku i bojiš se policije - slikovit je bio Rade Bogdanović.