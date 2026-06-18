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Hrvatska je na startu Mundijala doživela poraz od Engleske (4:2), a jedan čovek je ispisivao istoriju svetskog fudbala!

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Ivan Perišić asistirao je za gol Petra Muse i postao tek drugi igrač u istoriji koji je uspeo da zabeleži asistenciju na četiri različita Svetska prvenstva. Pre njega je to pošlo za rukom samo Lionelu Mesiju!

Veteran hrvatske reprezentacije tako je stao rame uz rame sa argentinskim genijem, čovekom kojeg mnogi smatraju najvećim fudbalerom svih vremena.

Podvig zvuči još fascinantnije kada se pogleda ko se nalazi iza njih. Tokom skoro jednog veka Svetskih prvenstava, kroz turnir su prošli Pele, Maradona, Zidane, Ronaldo, Ronaldinjo, Krojf i brojne druge legende, ali nijedan od njih nije uspeo ono što su uspeli Mesi i Perišić.

Iako će Hrvatska želeti što pre da zaboravi poraz od Engleske, Perišić je dobio utešnu nagradu koja će ostati upisana u fudbalske almanahe. Na semaforu je pisalo 4:2 za Engleze, ali je istorija te večeri ipak pronašla mesto i za hrvatskog veterana.