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Gana je savladala Panamu 1:0 golom Kejleba Jirenkija u 95. minutu utakmice i tako uzela tri boda na startu Mundijala.

Meč je dugo bio prava uspavanka, bez ozbiljnih šansi i sa mnogo taktičkog nadmudrivanja, dok je Panama u pojedinim trenucima delovala konkretnije, ali bez realizacije.

I kada su svi očekivali kraj - usledio je šok.

Brendon Tomas-Asante je povukao brzu kontru i ušao u kazneni prostor, a zatim uposlio Kejleba Jirenkija, koji je iz neposredne blizine pogodio za 1:0 i potpuni delirijum među igračima Gane i njihovim navijačima.

Pogledajte gol koji je izazvao eksploziju na stadionu:

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