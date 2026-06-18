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Kolumbija je upisala važnu pobedu 3:1 protiv hrabrog Uzbekistana, ali daleko teže nego što se očekivalo, pošto je debitant na Mundijalu odigrao hrabro, pokazao zube i ozbiljno namučio favorita.

1/7 Vidi galeriju Prvo kolo Grupe K na Mundijalu, Kolumbija - Uzbekistan 2:1 Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia, Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Iako su fudbaleri Kolumbije ušli u meč kao veliki favoriti, Uzbekistan je bez straha izašao na teren i u više navrata pokazao da može da se nosi sa jačim rivalom, praveći probleme i držeći rezultatski priključak.

Na kraju je, ipak, presudila klasa i iskustvo Kolumbije, koja je u ključnim momentima uspela da prelomi meč i sačuva prednost do kraja, dok je borbeni Uzbekistan ostao bez nagrade za hrabru igru.

Kolumbija je povela u 41. minutu preko Danijela Munjoza, koji je iskoristio odličnu akciju i pogodio za 1:0, što je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. Delovalo je da Južnoamerikanci kontrolišu utakmicu, ali Uzbekistan se nije predavao.

U nastavku - šok! U 61. minutu Abbosbek Fajzulaev donosi izjednačenje i vraća potpuni haos u meč. Bio je to prvi gol selekcije Uzbekistana u istoriji Mundijala.

Mnogi su tada pomislili da Kolumbija gubi kontrolu, ali usledio je ekspresan odgovor. Samo nekoliko minuta kasnije, Luis Dijaz vraća prednost Kolumbiji - 2:1

U samoj završnici meča Uzbekistan je krenuo na sve ili ništa, potpuno stegao Kolumbiju i nizao napade, dok je pred golom Kolumbijaca vladala prava panika. Azijski debitant je imao inicijativu, držao loptu i vršio konstantan pritisak, ali bez završnog udarca koji bi doneo izjednačenje. Kolumbija se u tim momentima branila i čekala šansu iz kontri – i dočekala je u nadoknadi, kada je usledio hladan tuš za hrabri Uzbekistan.

Sve dileme oko pobednika otklonio je Haminton Kampas, koji je u devetom minutu nadoknade vremena postigao treći gol za Kolumbiju posle odličnog udarca glavom - 3:1

U Grupi K se, pored Kolumbije i Uzbekistana, nalaze još i Portugal i DR Kongo, pa grupa već na startu donosi veliku neizvesnost. U prvom meču Portugal i DR Kongo su odigrali 1:1, pa posle prvog kola Kolumbija ima tri boda, Portugal i DR Kongo po jedan, dok je Uzbekistan ostao bez bodova, ali je pokazao da može da bude neugodan rival svima u grupi.