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Tijeri Anri je posle prvog nastupa Portugala na Svetskom prvenstvu kritikovao Kristijana Ronalda, ocenivši da njegova igra nije bila na nivou koji se očekuje od superstara na ovako velikoj sceni.

Iako je Portugal ostvario povoljan rezultat na startu turnira, bivši francuski reprezentativac i jedan od najpoznatijih analitičara današnjice nije bio impresioniran viđenim, posebno u segmentima gde se od Ronalda očekuje da pravi razliku.

Kritike na račun Ronalda

U analizi posle utakmice, Anri je istakao da Portugal nije imao dovoljno konkretnosti u završnici, a posebno je naglasio učinak svog nekadašnjeg rivala:

"Na ovom nivou moraš više. To jednostavno nije bilo dovoljno".

Dodao je i da se od lidera ekipe očekuje da preuzme odgovornost u ključnim momentima:

"Kada igraš na Svetskom prvenstvu, od najvećih imena se traži da odlučuju utakmice."

Posebno se osvrnuo na jednu situaciju sa meča:

"Ako protrčite ovuda, dopuštate defanzivcu da vas dočeka u petercu. Ali on hoće da pogodi i zato ulazi u putanju Bruna Fernandeša. Da on nije ušao u peterac, morali biste da ga pratite, pa bi to bio zicer za Fernandeša", rekao je Anri.

1/8 Vidi galeriju Portugal - Kongo Foto: Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Portugal pod lupom

Podsetimo, Portugal je na startu Mundijala odigrao nerešeno 1:1 sa DR Kongo.

Strani sportski mediji ocenjuju da Portugal nije ostavio dominantan utisak uprkos kontroli u određenim fazama igre, uz zaključak da će tim morati značajno da podigne nivo ukoliko želi borbu za sam vrh.