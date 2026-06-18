Slušaj vest

Kolumbija je pobedom 3:1 otvorila Svetsko prvenstvo protiv debitanta Uzbekistana, ali je način na koji je do trijumfa došla izazvao najviše pažnje u stranim sportskim analizama.

Iako je Uzbekistan pokazao ozbiljan otpor i u jednom trenutku uspeo da zapreti povratkom u meč, sve je na kraju stalo u ime jednog čoveka - Luisa Dijaza.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Kolumbije - Luis Dijaz Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Bio je apsolutni junak meča, pravio je razliku na terenu i bio nerešiva enigma za odbranu Uzbekistana. Učestvovao je u ključnim momentima meča - prvo kao asistent, a zatim i kao strelac, uz nekoliko dodatnih prilika koje su mogle da donesu još ubedljiviji rezultat. Posebno se naglašava njegov prodor i kontrola lopte u situacijama jedan na jedan, gde je delovao brže i konkretnije od čitave protivničke odbrane.

Kolumbija deluje kao tim koji ima svog "Mesija", jer je Dijaz u potpunosti preuzeo igru u svoje ruke i diktirao tempo od početka do kraja. Njegov uticaj bio je toliko dominantan da su ga neki analitičari već svrstali među ključne figure turnira već posle prvog kola.

Uzbekistan je, uprkos porazu, ostavio dobar utisak i pokazao da može da bude neugodan protivnik, posebno u trenucima kada je uspevao da podigne pritisak i izjednači rezultat. Ipak, Kolumbija je imala više individualnog kvaliteta i upravo preko Dijaza ponovo prelomila meč i stigla do zaslužene pobede.

Na startu Grupe K Kolumbija je tako upisala tri boda, ali je najveća priča večeri ipak ostao Luis Dijaz - igrač koji je, prema utisku stranih medija, već u prvom meču pokazao zašto ga mnogi vide kao jednu od najvećih zvezda ovog Mundijala.