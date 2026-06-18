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Hrvatska je poražena od Engleske 4:2 na startu Svetskog prvenstva, a atmosfera u taboru "vatrenih" dodatno se usijala nakon oštrih reči selektora, koji je javno kritikovao pristup i greške svojih izabranika.

Hrvatska je imala ozbiljne probleme u defanzivi i u kontroli ritma, dok je Engleska kažnjavala svaku grešku i u drugom poluvremenu potpuno preuzela utakmicu.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Selektor Zlatko Dalić je posle meča bio vidno nezadovoljan i poručio da je nivo igre daleko ispod očekivanja za takmičenje ovakvog ranga, posebno ističući pad koncentracije u ključnim momentima.

"Težak poraz. Drugo poluvreme smo odigrali loše, posebno na početku. U prvom poluvremenu su nam dali dva gola iz prekida, prvi iz penala, a drugi iz kornera. Dobro smo stajali, ali neke stvari nismo dobro uradili. Početkom drugog poluvremena primamo treći gol i kasnije je bilo teško vratiti se u igru", istakao je Dalić.

"Golove u drugom poluvremenu ne mogu sada puno komentarisati. Dubinska lopta, nismo dobro reagovali i zatvorili. Slabo smo se iskoordinisali", dodao je razočarani Dalić.

Moraće Hrvatska mnogo bolje, ukoliko želi da izbori plasman u narednu fazu.

"Rekli smo da je prva utakmica najteža s najtežim protivnikom. Nije lako kada izgubiš na startu jer ona može usmeriti tok prvenstva. Moramo da se pripremimo za naredne dve utakmice koje će biti puno važnije za nas. Više nemamo prava na grešku", zaključio je Dalić.