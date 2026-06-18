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Kapiten fudbalske reprezentacije Kanade Alfonso Dejvis oporavio se od povrede zadnje lože i biće spreman za predstojeću utakmicu Svetskog prvenstva protiv selekcije Katara, saopštio je danas selektor reprezentacije Kanade Džesi Marš.

"On je ove nedelje bio na treningu, a biće dostupan i sutra. Videćemo kako će se meč odvijati, a onda ćemo doneti odluku o tome kako ćemo ga koristiti", naveo je Marš.

Dejvis je zbog povrede zadnje lože propustio prvu utakmicu reprezentacije Kanade na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu protiv selekcije Bosne i Hercegovine, koja je završena nerešenim rezultatom 1:1.

Kanadski levi bek je tu povredu zadobio prošlog meseca, dok je igrao za Bajern Minhen u polufinalu Lige šampiona.

"Veoma dobro smo radili kroz ovo, i Alfonso izgleda zaista dobro. Dakle, samo je pitanje kakva će biti utakmica, kakav je trenutak i kako mislimo da Alfonso može da doprinese u ovom trenutku. Ali on je spreman, biće dostupan", rekao je Marš.

Reprezentacija Kanade će u noći između četvrtka i petka (u ponoć) u Vankuveru igrati protiv selekcije Katara, u drugom kolu Grupe B na Svetskom prvenstvu.

Dejvis nije odigrao utakmicu za reprezentaciju Kanade od 23. marta 2025. godine, kad je u meču protiv Sjedinjenih Američkih Država pokidao prednji ukršteni ligament.

Za selekciju Kanade zabeležio je ukupno 58 nastupa, postigao 15 golova i upisao 18 asistencija.

Beta