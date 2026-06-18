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Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Hari Kejn izjavio je da smatra da je njegova ekipa do pobede nad selekcijom Hrvatske u večerašnjoj utakmici Svetskog prvenstva došla zbog svoje intenzivne igre u drugom poluvremenu tog duela.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Mislim da je ovo bila utakmica od dva različita poluvremena. U prvom poluvremenu smo bili okej. Bili smo jako razočarani što smo primili gol na način na koji smo ga primili. Mislio sam da smo posustali. Svaka čast selektoru (Tomasu Tuhelu), održao nam je govor na poluvremenu i rekao da ako izgubimo, gubimo na naš način, i mislim da smo to videli po načinu na koji smo izašli u drugom poluvremenu. Dali smo 'pun gas' i oni nisu mogli da žive sa tim. Svaka čast svima na prvoj utakmici na turniru", naveo je Kejn, a preneo Bi-Bi-Si (BBC).

Reprezentacija Engleske je večeras u Arlingtonu pobedila selekciju Hrvatske 4:2, u utakmici prvog kola Grupe L na Svetskom prvenstvu.

"Selektor je na poluvremenu rekao da pojačamo tempo, da igramo čovek na čoveka i da potpuno preuzmemo igru, i to se upravo i desilo. Videli ste nas na našem najboljem nivou, i sa, i bez lopte, i mogli smo da postignemo tri ili četiri gola u tom periodu od 20 minuta u drugom poluvremenu. Uradili smo šta je bilo potrebno i lepo završili utakmicu na kraju", rekao je Kejn, koji je bio dvostruki strelac svoje ekipe u večerašnjem meču.

Reprezentacija Engleske će u drugom kolu Grupe L u Foksborou igrati protiv selekcije Gane.