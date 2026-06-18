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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspešno je započela nastup na Svetskom prvenstvu, osvojivši bod u uvodnom meču protiv Kanade (1:1). Izabranike Sergeja Barbareza večeras od 21 čas u Kaliforniji očekuje novi težak ispit - duel sa selekcijom Švajcarske.

Na zvaničnoj konferenciji za medije pred ovu utakmicu, javnosti su se obratili selektor Barbarez i defanzivac Nikola Katić. Novinare je na samom početku interesovalo kako ekipa komentariše potcenjivačke tonove koji stižu iz tabora Švajcarske, ali i od strane njihovih medija.

Katić: Fokusirani smo isključivo na sebe

"Uopšte nemam potrebu da komentarišem takve navode. Svako ima pravo na svoje mišljenje i sopstveno samopouzdanje, a mi se na to ne obaziremo. Sličnu situaciju prošli smo i u baražu protiv Italije, kada smo razmišljali na identičan način. Naš glavni fokus usmeren je isključivo na nas same i tako će ostati i u budućnosti", jasan je bio Katić.

1/4 Vidi galeriju Sergej Barbarez i Nikola Katić na konferenciji za medije pred meč Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Defanzivac nacionalnog tima iskoristio je priliku da uputi veliku zahvalnost navijačima na sjajnoj podršci, istakavši koliko igračima znači prisustvo publike i porodica koje su uz njih u Americi.

"Džeko je najpotcenjeniji napadač modernog fudbala"

Jedno od nezaobilaznih pitanja odnosilo se i na uticaj koji kapiten Edin Džeko ima na ovu ekipu.

"Edin spada među najbolje napadače u poslednjih nekoliko decenija, a verovatno je i najpotcenjeniji među njima. Postigao je skoro 500 golova tokom karijere i suvišno je trošiti reči o njegovim igračkim kvalitetima. Ogromna je stvar za nas što je tu, pa makar samo sedeo sa nama na doručku, a kamoli kada je na terenu", naglasio je Katić.

1/5 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Hoće li kapiten na teren? Barbarez zagonetan

Glavna dilema uoči večerašnjeg okršaja jeste da li će Edin Džeko zaigrati protiv Švajcaraca, nakon što je čitav meč protiv Kanade presedeo na klupi za rezervne igrače. Selektor Sergej Barbarez ostao je tajnovit.

"Ne znam, pitajte me sutra. Zapravo znam, ali... Što se same utakmice tiče, ukoliko želimo trijumf, moramo pružiti bolju partiju ili makar imati više sreće od rivala. Ako damo svoj maksimum, uveren sam da nas čeka dobra utakmica i pozitivan ishod. Mnogo toga će, naravno, zavisiti i od protivnika, ali verujem da ćemo se na kraju mi radovati", poručio je selektor.

Barbarez je na kraju otkrio i jednu pozitivnu vest - u konkurenciji za sastav biće i napadač Haris Tabaković, uprkos tome što je u proteklom periodu bio rovit.

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