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Hrvatska se našla u veoma komplikovanoj situaciji na Svetskom prvenstvu nakon poraza od Engleske, a kalkulacije sada otkrivaju da "vatrenima" čak preti i scenario ranog ispadanja.

Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Ako Gana u utorak ne izgubi od Engleske, a Panama u sredu savlada Hrvatsku, ekipa Zlatka Dalića mogla bi da se nađe zakovana za dno grupe i uđe u potpuni problem već posle dva kola.

Iako posle startnog poraza ništa matematički nije izgubljeno, Hrvatskoj je jasno da više nema prostora za greške. Pobede protiv Paname i Gane i dalje bi gotovo sigurno donosile prolaz, posebno jer dalje ide i određeni broj trećeplasiranih ekipa, pa bi i četiri, pa čak u nekim kombinacijama i tri boda mogla biti dovoljna za nokaut fazu.

Međutim, scenario koji najviše brine hrvatsku javnost jeste kombinacija u kojoj Gana osvaja bod protiv Engleske, a potom Panama pobedi Hrvatsku - tada bi "vatreni" bili u izuzetno teškoj situaciji i ostali prikovani za dno tabele.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske
Fudbalska reprezentacija Hrvatske Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Propozicije takmičenja dodatno komplikuju situaciju - u slučaju istog broja bodova prvo se gleda međusobni duel, zatim gol-razlika i postignuti golovi, a tek potom ukupna gol-razlika u grupi, što znači da svaki pogodak i svaki primljen gol mogu biti presudni.

Pogled u istoriju dodatno pokazuje koliko su kalkulacije tanke... Na prethodnim velikim turnirima trećeplasirane ekipe su prolazile sa tri boda, ali i ispadale sa istim učinkom, zavisno od gol-razlike i drugih rezultata u grupi.

Hrvatska tako ulazi u period odluke, gde sledeći mečevi protiv Paname i Gane postaju praktično eliminacioni, a svaki kiks mogao bi da znači - kraj Mundijala već u grupnoj fazi.

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Jovo Lukić gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade Izvor: Arena Sport 1