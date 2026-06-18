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Trijumf Kolumbije nad Uzbekistanom (3:1) na Svetskom prvenstvu ostao je u senci bizarnog incidenta pored aut-linije. U jeku borbe, jedan od kamermana izvukao je deblji kraj nakon žestokog naleta Abdukodira Husanova i može se reći da je ovo do sada najbizarniji incident na Mundijalu.

1/7 Vidi galeriju Prvo kolo Grupe K na Mundijalu, Kolumbija - Uzbekistan 2:1 Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia, Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Sudija pokazao karton, lekar pružio prvu pomoć

Sve je počelo kada je Luis Dijaz povukao brz napad u prostor. Videvši da ne može drugačije da zaustavi protivnika, defanzivac Uzbekistana se zaleteo i faulirao ga, ali zbog velike brzine nije uspeo da ukoči na vreme. Husanov je produžio pravo van granica igrališta i svom silinom pokosio nesrećnog čoveka iza kamere.

Glavni arbitar Entoni Tejlor odmah je kaznio defanzivca žutim kartonom, dok je na terenu nastala drama.

Ljudi koji su se našli u blizini odmah su pritrčali povređenom snimatelju. Lekarska ekipa je ubrzo intervenisala, a nesrećni čovek je teren napustio u bolovima.

Sa terena - pravac bolnica

Nedugo nakon meča, na društvenim mrežama se pojavio video-snimak na kojem se vidi kako kamermana unose u vozilo Hitne pomoći radi detaljnijih medicinskih pregleda. Za sada još uvek nema zvaničnih informacija o težini povrede, pa ostaje nepoznato da li je hospitalizovan samo iz predostrožnosti ili je zadobio ozbiljnije povrede.

Kolumbija na krilima Dijaza

Kada je reč o samom fudbalu, Kolumbijce je do važna tri boda predvodio sjajni Luis Dijaz, koji je upisao gol i asistenciju. Ipak, Uzbekistan je i pored poraza dokazao da će biti izuzetno nezgodan rival za svakoga u grupi.

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