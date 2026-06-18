Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Gane Karlos Keiroš izjavio je da je današnja utakmica Svetskog prvenstva protiv selekcije Paname bila veoma zahtevna i intenzivna, kao i da su njegovi igrači u tom duelu pokazali da su spremni da urade sve kako bi došli do pobede.

"Umoran sam! Bilo je tako teško i tako intenzivno. Pobede na ovom Svetskom prvenstvu su veoma skupe, ali moji igrači su pokazali da su spremni da plate visoku cenu za pobede", naveo je Keiroš, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije.

Reprezentacija Gane je danas u Torontu pobedila selekciju Paname 1:0, u utakmici prvog kola Grupe L na Svetskom prvenstvu.

1/8 Vidi galeriju Fotografije sa meča Gana - Panama, Mundijal 2026 Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Curtis Wong / Zuma Press / Profimedia

"Panama je igrala veoma pametno i brzo. Morali smo da trpimo i pokažemo koncentraciju. Nastavili smo i pronašli pravi način da pobedimo. Rastemo kao tim i igrači razumeju igru. Kada je protivnik bolji, borimo se za život. Sa fudbalom koji igramo, možete računati na Ganu da će nešto da uradi", dodao je Keiroš.

Reprezentacija Gane će u drugom kolu Grupe L u Foksborou igrati protiv selekcije Engleske.