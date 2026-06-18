Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Engleske i Hrvatske priredili su nam pravi spektakl na Mundijalu.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Meč je završen 4:2 za Engleze, a ko ga je propustio - evo golova i najzanimljivijih detalja.

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na ovoj utakmici? Krenimo redom...

Nakon početne uspavanke, Engleska je povela iz jedanaesterca u 11. minutu. Posle kornera koji je izveo Deklan Rajs, Modrić je neoprezno startovao u šesnaestercu Hrvatske na Maduekea i Turpan je pokazao na belu tačku.

Najpre je Livaković zaustavio udarac Kejna, ali je penal ponovljen jer je golman Hrvatske ranije krenuo. Iz drugog pokušaja Kejn je bio siguran. Poslao je loptu u jednu a Livakovića u drugu stranu.

Čini se da je ovaj gol dosta uticao na taktiku Hrvatske, jer su morali da izađu visoko i ugroze gol rivala, što su Englezi koristili za brze kontranapade i bili mnogo opasniji.

A onda pravo niotkuda Hrvatska je izjednačila u 36. minutu. Brza akcija, Sučić je uposlio Baturinu, a ovaj sjajnim udarcem matirao Pikforda.

Ali radost Hrvata trajala je samo pet minuta. Opet je Rajs centrirao iz kornera sa desne strane, a Kejn glavom zakucao loptu u mrežu.

I tu nije bio kraj uzbuđenjima.

Kada se očekivao kraj prvog poluvremena Hrvatska je ponovo izjednačila. Musa je strelac. Lepo se snašao Perišić u šesnaestercu, doturio loptu Musi, koji ju je sačekao i rutinski prevario Pikforda.

Kako je počelo drugo poluvreme Engleska je i treći put povela. Belingem je pobegao je po desnoj strani, prišao i pogodio dalji ugao Livakovićevog gola.

Usledila je prava opsada gola Hrvatske, Engleska je dodala gas i prosto je neverovatno kako Hrvatska nije i četvrti put izvadila loptu iz mreže.

Nakon toga Engleska je prepustila inicijativu Hrvatskoj i vrebala šansu iz kontranapada.

Utakmica je prelomljena u 85. minutu. Brza kontra Engleza, Rodžers je uposlio Rašforda.ovaj se oslobodio čuvara i matirao Livakovića.

Engleska je na kraju zasluženo slavila i pokazala da se pravom ima najveće ambicije na ovom Mundijalu.

U narednom kolu Engleska se sastaje sa Panamom, a Hrvatska igra protiv Gane.

BONUS VIDEO: