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Selektor fudbalske reprezentacije Švajcarske Murat Jakin rekao je danas, pred utakmicu protiv Bosne i Hercegovine na Svetskom prvenstvu, da je optimista i da ima iskusan tim koji može da se nosi sa pritiskom.

Švajcarska je u prvom kolu Grupe B bila blizu pobede protiv Katara, ali je odigrala nerešeno 1:1 pošto je primila gol u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz San Franciska Foto: Fran Santiago / Getty images / Profimedia

Naredni duel očekuje ih večeras u Los Anđelesu protiv Bosne i Hercegovine, koja je u uvodnom meču Mundijala takođe odigrala 1:1 sa Kanadom.

"Optimista sam. Verujem svojim igračima. Imamo iskusan tim i oni umeju veoma dobro da se nose sa stresom... Naravno da smo očekivali drugačiji početak. Moramo da ostanemo fokusirani, ali način na koji smo igrali je svakako bio pozitivan. Ipak, još uvek ne možemo ništa da kupimo time", rekao je Jakin.

Deo tog stresa bi mogao biti u svlačionici Švajcarske, pošto su švajcarski mediji ove nedelje pisali da su neki igrači nezadovoljni kapitenom Granitom Džakom koji je oštro kritikovao svoj tim, uključujući i njega samog, i privatno i javno posle prve utakmice.

Švajcarski fudbaler Remo Flojer nije potvrdio izveštaje o sukobima u svlačionici, ali je istakao da način na koji neko govori ne bi trebalo da bude tema sporenja na Svetskom prvenstvu.

"Da, Granit je neko ko se izražava veoma slobodno i možda iznosi kritike, ali to je takođe veoma važno. On je veoma otvoren i otvoreno govori o tim stvarima. Ako ste previše osetljivi, onda možda fudbal nije za vas, jer moramo da ispitamo ove stvari i moramo da budemo kritični", rekao je Frojler.

Pored Jakina, optimista pred ovaj meč je i selektor Bosne i Hercegovinom Sergej Barbarez.

"Imamo ogromno poštovanje prema Švajcarskoj, ali smo u prošlosti već pokazali da možemo da pobedimo jake protivnike. Nadam se da ćemo potvrditi našu formu u ovom trenutku", rekao je selektor na konferenciji za medije.

Utakmica između Švajcarske i Bosne i Hercegovine igra se od 21.00 u Los Anđelesu.

Beta