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Fudbaleri Gane savladali su Panamu rezultatom 1:0 na startu Mundijala u meču čija je završnica bila za infarkt i to posle prave uspavanke.

1/8 Vidi galeriju Fotografije sa meča Gana - Panama, Mundijal 2026 Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Curtis Wong / Zuma Press / Profimedia

Jedini gol dao je Kejleb Jirenki u 95. minutu, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici Gana - Panama? Krenimo redom...

Ako ste izdržali svih 90 i kusur minuta, zaslužujete medalju!

U izuzetno tvrdoj i nervoznoj utakmici, gotovo bez pravog fudbala, Gana je u petom minutu nadoknade šokirala Panamu i slavila sa 1:0.

Od prvog zvižduka bilo je jasno da su oba tima više razmišljala kako da ne izgube nego kako da pobede. Panama je delovala opasnije, tražila je čak i penal posle jednog duela u šesnaestercu, ali sudija nije ni trepnuo. S druge strane, Gana praktično nije uspela da sastavi ozbiljnu akciju.

Kao da to nije bilo dovoljno, u 36. minutu povredio se golman Gane Ati Zigi, što je dodatno usporilo ritam utakmice.

Posle pauze Gana je preuzela inicijativu, ali su šanse stizale na kašičicu. Džordan Aju je imao najbolju priliku za Afrikance, dok je Panama pretila uglavnom iz prekida i kontri. I jedni i drugi su tražili penal u različitim situacijama, ali VAR nije doneo promenu rezultata.

U svojim najavama, brojni analitičari predviđali su zatvoren meč sa malo golova, a ispostavilo se da su pogodili u metu - malo je falilo da ostane 0:0.

Eksplozija u 95. minutu

I onda, kada su navijači već razmišljali o izlazu sa stadiona, usledio je šok! Brendon Tomas-Asante je odigrao ključan pas, a Kejleb Jirenki pogodio za 1:0 i potpuni delirijum među navijačima Gane. Panama je ostala bez ičega posle gotovo 95 minuta rovovske borbe.

Nije bilo goleade. Nije bilo magije. Nije bilo lepote. Ali bilo je onoga što navijači najviše vole - drame u nadoknadi! Gana je preživela verovatno jedan od najtvrđih i najneuglednijih mečeva dosadašnjeg Mundijala i jednim udarcem u 95. minutu pretvorila uspavanku u triler.

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