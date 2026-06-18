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Fudbaleri Kolumbije opravdali su ulogu favorita i, posle dosta muke, savladali su Uzbekistan rezultatom 3:1 na startu Mundijala.

1/7 Vidi galeriju Prvo kolo Grupe K na Mundijalu, Kolumbija - Uzbekistan 2:1 Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia, Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča.

Šta se dešavalo na utakmici?

Iako su fudbaleri Kolumbije ušli u meč kao veliki favoriti, Uzbekistan je bez straha izašao na teren i u više navrata pokazao da može da se nosi sa jačim rivalom, praveći probleme i držeći rezultatski priključak.

Na kraju je, ipak, presudila klasa i iskustvo Kolumbije, koja je u ključnim momentima uspela da prelomi meč i sačuva prednost do kraja, dok je borbeni Uzbekistan ostao bez nagrade za hrabru igru.

Kolumbija je povela u 41. minutu preko Danijela Munjoza, koji je iskoristio odličnu akciju i pogodio za 1:0, što je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. Delovalo je da Južnoamerikanci kontrolišu utakmicu, ali Uzbekistan se nije predavao.

Mnogi su tada pomislili da Kolumbija gubi kontrolu, ali usledio je ekspresan odgovor. Samo nekoliko minuta kasnije, Luis Dijaz vraća prednost Kolumbiji - 2:1

U samoj završnici meča Uzbekistan je krenuo na sve ili ništa, potpuno stegao Kolumbiju i nizao napade, dok je pred golom Kolumbijaca vladala prava panika. Azijski debitant je imao inicijativu, držao loptu i vršio konstantan pritisak, ali bez završnog udarca koji bi doneo izjednačenje. Kolumbija se u tim momentima branila i čekala šansu iz kontri – i dočekala je u nadoknadi, kada je usledio hladan tuš za hrabri Uzbekistan.

Sve dileme oko pobednika otklonio je Haminton Kampas, koji je u devetom minutu nadoknade vremena postigao treći gol za Kolumbiju posle odličnog udarca glavom - 3:1

U Grupi K se, pored Kolumbije i Uzbekistana, nalaze još i Portugal i DR Kongo, pa grupa već na startu donosi veliku neizvesnost. U prvom meču Portugal i DR Kongo su odigrali 1:1, pa posle prvog kola Kolumbija ima tri boda, Portugal i DR Kongo po jedan, dok je Uzbekistan ostao bez bodova, ali je pokazao da može da bude neugodan rival svima u grupi.

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