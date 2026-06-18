Slušaj vest

Posle bolnog poraza od Engleske (4:2) na startu Svetskog prvenstva, u Hrvatskoj je upaljen alarm!

Dok navijači strahuju za sudbinu "vatrenih", tamošnji mediji ne kriju zabrinutost i otvoreno upozoravaju da ekipa Zlatka Dalića mora hitno da se probudi. U opširnim analizama seciraju se greške, prozivaju ključni igrači i upozorava da bi nastavak ovakvih partija mogao skupo da košta Hrvatsku na Mundijalu.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

U opširnoj analizi popularnog portala "Jutarnji.hr" navodi se da Engleska nije pobedila Hrvatsku zbog taktike ili sistema igre, već zato što su "vatreni" pravili katastrofalne greške i potpuno gubili koncentraciju u ključnim trenucima utakmice. Posebno je naglašeno da je reprezentacija izgledala izgubljeno na terenu, bez jasnog identiteta i prepoznatljive igre po kojoj je godinama bila poznata.

Najveću zabrinutost izaziva igra u prekidima. Autor teksta ocenjuje da je situacija postala gotovo traumatična, jer se isti problemi ponavljaju iz utakmice u utakmicu.

"To jednostavno mora da stane. Ako se ovako nastavi, nemamo nikakve šanse da napravimo nešto ozbiljno na Svetskom prvenstvu", poruka je koja se provlači kroz čitavu analizu.

Na udaru se našao i Luka Modrić. Kapitenu se zamera greška kod prvog primljenog gola, ali i činjenica da nije uspeo da povede ekipu kada je bilo najpotrebnije. U tekstu se navodi da se vidi njegova ogromna želja, ali i da godine ostavljaju trag, zbog čega više ne može da dominira utakmicama kao nekada.

Luka Modrić Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Pored Modrića, zabrinutost izazivaju i partije Matea Kovačića, Andreja Kramarića i Joška Gvardiola, od kojih se očekivalo mnogo više na otvaranju prvenstva.

Ipak, nije sve crno. Kao svetle tačke izdvojeni su Dominik Livaković, Martin Baturina, Petar Sučić, Marko Pašalić, Bruno Petković i Ivan Perišić, igrači za koje se smatra da bi morali da imaju mnogo veću ulogu u nastavku turnira.

Zaključak hrvatske analize je jasan - Engleska je ogolila sve slabosti reprezentacije, a Dalić hitno mora da pronađe tim koji će imati "glavu i rep". U suprotnom, Panama i Gana mogli bi da pretvore Mundijal u noćnu moru za "vatrene".

Hrvatska sada nema pravo na novi kiks. U komšiluku veruju da kvalitet za prolaz postoji, ali upozoravaju da bi sve osim pobeda protiv Paname i Gane predstavljalo debakl koji će se dugo pamtiti.