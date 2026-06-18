Susret se igra u noći između četvrtka i petka, a počinje tačno u ponoć.
FIFA WC 2026
DA LI ĆE NEKO STIĆI DO PRVE POBEDE?! Katar i Kanada izlaze na teren - evo gde možete gledati direktan prenos ove utakmice!
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Fudbaleri Kanade i Katara u noći između četvrtka i petka (00.00) igraju meč drugog kola grupne faze Mundijala.
Oba tima su u prvoj rundi remizirala - Kanada sa Bosnom (1:1), a Katar sa Švajcarskom (1:1), te sada traže prvu pobedu.
Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Direktan prenos ove utakmice čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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