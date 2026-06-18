Slušaj vest

Fudbaleri Kanade i Katara u noći između četvrtka i petka (00.00) igraju meč drugog kola grupne faze Mundijala.

Oba tima su u prvoj rundi remizirala - Kanada sa Bosnom (1:1), a Katar sa Švajcarskom (1:1), te sada traže prvu pobedu.

Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Direktan prenos ove utakmice čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteFIFA WC 2026"TO NAS JE UBILO" Modrić progovorio posle ŠAMARA od Engleske: Kapiten priznao grešku, pa otvorio dušu!
Luka Modrić
FIFA WC 2026"LJUDI, OVO MORA STATI - POSTALO JE TRAUMATIČNO" Hrvati u panici posle šamara na startu Mundijala, strahuju od KATASTROFE!
Luka Modrić
FIFA WC 2026UZBEKISTANCI POKAZALI ZUBE, ALI JE KOLUMBIJA BILA PREJAKA! Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča (VIDEO)
Kolumbija - Uzbekistan
FIFA WC 2026USPAVANKA, PA DRAMA I FINIŠ ZA INFARKT! Pogledajte kako je Gana srušila Panamu (VIDEO)
Gana - Panama

 BONUS VIDEO:

01:23
Veljko Paunović pročitao novinarima poruku od Andreja Ilića Izvor: FSS