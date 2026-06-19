Susret se igra u noći između četvrtka i petka (03.00).
FIFA WC 2026
MEKSIKO I JUŽNA KOREJA TRAŽE DRUGU POBEDU: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča!
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Fudbaleri Meksika i Južne Koreje u noći između četvrtka i petka (03.00) igraju meč drugog kola grupne faze Mundijala.
Oba tima su u prvoj rundi pobedila - Meksiko ekipu Južne Afrike (2:0), a Južna Koreja selekciju Češke (2:1), te sada traže nove bodove.
Foto galerija sa Asteke Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Direktan prenos ove utakmice čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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