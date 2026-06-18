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Portugal je na startu Svetskog prvenstva doživeo neočekivan kiks protiv DR Konga (1:1), a posle utakmice mnogo više od samog rezultata priča se o Kristijanu Ronaldu.

Legendarni napadač odigrao je meč daleko ispod svojih standarda, a društvene mreže preplavio je snimak iz 92. minuta koji je izazvao brojne komentare navijača.

Tokom sudijske nadoknade Portugal je izborio korner. Kamere su zabeležile kako Ronaldo pokazuje Brunu Fernandešu gde želi da bude upućena lopta, jasno signalizirajući da očekuje centaršut na prvu stativu. Međutim, vezista Portugala poslao je loptu daleko od tog mesta... Akcija je propala bez ozbiljnije opasnosti po gol rivala.

Taj detalj brzo je postao viralan, a navijači su počeli da spekulišu o velikim problemima unutar portugalske reprezentacije. Neki odlaze toliko daleko da navode da saigrači bojkotuju Ronalda?!

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ono što jeste činjenica jeste da je Ronaldo imao skroman učinak protiv afričke selekcije. Na svom šestom Svetskom prvenstvu u karijeri nije uspeo ozbiljnije da ugrozi protivnički gol, pa je meč završio bez šuta u okvir gola, bez stvorene prilike za saigrače i bez uspešnog driblinga.

Pogledajte kako je to izgledalo u 92. minutu:

Portugal sada očekuju naredni izazovi na Mundijalu, a nema sumnje da će upravo od Ronalda navijači očekivati reakciju nakon jednog od najslabijih izdanja reprezentacije na otvaranju turnira.