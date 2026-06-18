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Nakon remija između Portugala i DR Konga, Rade Bogdanović ponovo je komentarisao učinak Kristijana Ronalda, kao i obično - žestoko.

Bivši fudbaler i stručni komentator istakao je da Ronaldo jeste ogromno fudbalsko ime, ali da način na koji je tim koncipiran oko njega otvara određene dileme.

- Ronaldo je veliko fudbalsko ime, ali princip na kojem se zasniva sama igra i formacija i odnos trenera - to uvlači jednu sumnju među same igrače i u samog Ronalda - počeo je priču Bogdanović.

On je potom u svom prepoznatljivom stilu dodao i opasku koja je izazvala pažnju javnosti:

- On je kada je došao na utakmicu, kada se probudio kada je video tri gola Mesija, pa njemu nije bilo dobro… Tada se mislio "Joj Bože što sam se rodio u njegovo vreme" - rekao je Bogdanović.

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novinar RTS je na to dodao da verovatno "ima i toga".