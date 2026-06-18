RONALDU SE SLOŠILO KADA JE VIDEO TRI GOLA MESIJA! Rade Bogdanović kao nikada pre opleo po Kristijanu: "On se misli joj bože što sam se rodio u Mesijevo vreme"
Nakon remija između Portugala i DR Konga, Rade Bogdanović ponovo je komentarisao učinak Kristijana Ronalda, kao i obično - žestoko.
Bivši fudbaler i stručni komentator istakao je da Ronaldo jeste ogromno fudbalsko ime, ali da način na koji je tim koncipiran oko njega otvara određene dileme.
- Ronaldo je veliko fudbalsko ime, ali princip na kojem se zasniva sama igra i formacija i odnos trenera - to uvlači jednu sumnju među same igrače i u samog Ronalda - počeo je priču Bogdanović.
On je potom u svom prepoznatljivom stilu dodao i opasku koja je izazvala pažnju javnosti:
- On je kada je došao na utakmicu, kada se probudio kada je video tri gola Mesija, pa njemu nije bilo dobro… Tada se mislio "Joj Bože što sam se rodio u njegovo vreme" - rekao je Bogdanović.
Novinar RTS je na to dodao da verovatno "ima i toga".
- Šta bre ima toga, to je istina - poručio je Bogdanović na RTS.