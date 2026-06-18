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Fudbaler Obale Slonovače Eli Vahi, protiv koga se vodi istraga zbog sumnje u nameštanje utakmica, nije dobio dozvolu da otputuje u Kanadu na naredni meč svog tima na Svetskom prvenstvu protiv Nemačke.

Fudbalski savez Obale Slonovače saopštio je danas da Vahi neće moći da putuje sa reprezentacijom jer "u ovoj fazi nisu mogle biti dobijene neophodne administrativne dozvole za njegov ulazak na teritoriju Kanade".

Obala Slonovače će utakmicu drugog kola Grupe E igrati u subotu u Torontu protiv Nemačke.

Vahi, koji igra za Nicu, počeo je meč prvog kola protiv Ekvadora, koji je Obala Slonovače dobila sa 1:0. On će ostati u Sjedinjenim Američkim Državama dok se tim ne vrati, saopštio je Savez.

Francuska fudbalska liga saopštila je u sredu da je na međunarodnom nivou uplaćen "neubičajen broj opklada" na to da će Vahi dobiti žuti karton tokom utakmice Lige 1 u maju.

1/4 Vidi galeriju Eli Vahi Foto: Emmanuele Mastrodonato / Zuma Press / Profimedia, Terence Lewis/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, AGIF / Sipa USA / Profimedia

Francusku ligu su upozorili partneri koji prate tržišta klađenja na sumnjive uplate u vezi sa utakmicom u kojoj je Nica bila domaćin Mecu 17. maja, koja je završena rezultatom 0:0, a na kojoj je Vai dobio žuti karton.

Francuska liga je saopštila da je ove informacije prosledila nadležnoj policiji i organima za igre na sreću, kao i Fudbalskom savezu Francuske.

Na pitanje da li je Vaija ispitivala policija, iz tužilaštva u Marseju su za Asošijeted pres rekli da je "23-godišnji profesionalni fudbaler, koji se takmiči u Ligi 1, uhapšen 29. maja 2026. godine u okviru njihove istrage".

Igrač je ispitan dok je bio u policijskom pritvoru, nakon čega je pušten. Iz tužilaštva su dodali da je istraga u toku.

Fudbalski savez Obale Slonovače saopštio je da nije zvanično obavešten "ni o kakvom sudskom ili administrativnom postupku" u vezi sa Vaijem.

"Tokom ovog posebno osetljivog perioda, Savez pruža punu podršku igraču i ponovo potvrđuje svoje poverenje u njega. Eli Vahi ostaje važan član reprezentacije Obale Slonovače", navodi se u saopštenju.

Ovaj 23-godišnji fudbaler pridružio se Nici u januaru na pozajmicu iz Ajntrahta i postigao je devet golova na 18 utakmica, pomogavši Nici da stigne do finala Kupa Francuske.

Kurir Sport / Beta

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