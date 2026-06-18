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Švajcarski selektor Murat Jakin suočava se sa zdravstvenim problemima, zbog čega je upitno da li će uopšte voditi tim na utakmici protiv Bosne i Hercegovine večeras.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz San Franciska Foto: Fran Santiago / Getty images / Profimedia

Obe selekcije ulaze u duel u Los An sa po jednim bodom, pa je značaj susreta je ogroman.

Pod posebnim pritiskom biće selekcija Švajcarske, koja je u težoj poziciji jer je napravila veliki kiks protiv Katara u prvom kolu (1:1). Osim pritiska Švajcarskoj na ruku ne ide ni selektorovo zdravlje.

Prema pisanju švajcarskog lista 20 Minuten, trener Murat Jakin se ne oseća dobro. Nije mogao da spava prošle noći i ima zdravstvenih problema povezanih sa virusom.

"Ovo je veliki udarac za švajcarsku reprezentaciju, jer im je potrebna sva snaga i potpuno spreman trener za ključnu utakmicu protiv Edina Džeka i društva“, prenosi 20 Minuten.

Jakin se takođe razboleo krajem prošle godine kada je bio u Kaliforniji sa delegacijom Švajcarskog fudbalskog saveza koja je posećivala nekoliko lokacija za pripremni kamp za Svetsko prvenstvo u Švajcarskoj, tako da mu očigledno ne odgovara klima u ovom delu Amerike.

Činjenica da švajcarska reprezentacija ima problema sa bolestima na Svetskom prvenstvu nije ništa novo. Podsećanja radi, na Svetskom prvenstvu 2022. u Kataru, tim je imao nekoliko slučajeva bolesti.