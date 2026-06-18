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Legendarni danski golman Peter Šmajhel oštro je osudio selektora Roberta Martinesa nakon neočekivanog remija Portugala protiv DR Konga (1:1) na otvaranju Svetskog prvenstva 2026. godine.

Nekadašnji slavni čuvar mreže optužio je španskog stručnjaka da bukvalno traći ogroman talenat portugalske selekcije, povukavši direktnu paralelu sa Martinesovim mandatom na klupi Belgije, gde takođe nije uspeo da iskoristi pun potencijal "zlatne generacije".

1/8 Vidi galeriju Portugal - Kongo Foto: Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Šmajhel je bio prilično surov u svojoj analizi, otvoreno dovodeći u pitanje taktičke zamisli i način na koji španski trener vodi i rotira ekipu.

- Roberto Martines mora da bude jedan od najrazočaravajućih trenera na ovom Svetskom prvenstvu do sada. Proćerdao je zlatnu generaciju Belgije, a sada izgleda da se isto dešava i sa Portugalom - rekao je Šmajhel.