"Engleska je prekinula san Hrvatske. U utakmici punoj uzbuđenja u Dalasu, Engleska je slavila rezultatom 4:2. Bio je to duel u kojem je Džud Belingem, naslednik Luke Modrića u Real Madridu, simbolično preuzeo krunu od hrvatskog kapitena. Belingem i Hari Kejn predvodili su "tri lava" do pobede nad Hrvatskom i ostavili Modrića bez pravog odgovora na terenu", piše španski list As.

"Modrić je na svoj šesti Mundijal stigao sa željom da se na dostojan način oprosti od najveće svetske fudbalske scene, ali se utakmica protiv Engleske pretvorila u košmar. Hrvatska je meč otvorila na najgori mogući način. Nakon ranog upozorenja koje je dobio Josip Šutalo, Modrić je u jednoj naizgled bezazlenoj situaciji visoko podigao nogu i zakačio Nonija Maduekea, zbog čega je sudija bez oklevanja dosudio jedanaesterac za Englesku".