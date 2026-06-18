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Engleska je savladala Hrvatsku sa 4:2 i ukazala na mnogobrojne nedostatke u igri "Vatrenih".

Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Porazom Hrvatske u Dalasu pozabavio se  i španski list "As".

"Engleska je prekinula san Hrvatske. U utakmici punoj uzbuđenja u Dalasu, Engleska je slavila rezultatom 4:2. Bio je to duel u kojem je Džud Belingem, naslednik Luke Modrića u Real Madridu, simbolično preuzeo krunu od hrvatskog kapitena. Belingem i Hari Kejn predvodili su "tri lava" do pobede nad Hrvatskom i ostavili Modrića bez pravog odgovora na terenu", piše španski list As.

Nisu štedeli Luku Modrića zbog skrivljenog penala i generalno loše partije.

"Modrić je na svoj šesti Mundijal stigao sa željom da se na dostojan način oprosti od najveće svetske fudbalske scene, ali se utakmica protiv Engleske pretvorila u košmar. Hrvatska je meč otvorila na najgori mogući način. Nakon ranog upozorenja koje je dobio Josip Šutalo, Modrić je u jednoj naizgled bezazlenoj situaciji visoko podigao nogu i zakačio Nonija Maduekea, zbog čega je sudija bez oklevanja dosudio jedanaesterac za Englesku".

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