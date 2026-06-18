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Iako je široj javnosti poznata kao partnerka francuskog reprezentativca Tea Ernandeza, Zoi Kristofoli je tokom godina izgradila uspešnu karijeru u svetu mode i biznisa. Manekenka, preduzetnica, DJ i influenserka potrudila se da za njom svi živi okreću, ne samo zbog lepote, nego i zbog brojnih tetovaža koje prekrivaju veliki deo njenog tela. Uostalom kao i njen izabranik...

Rođena u Veroni, Zoi je pre nego što je postala poznata radila kao konobarica i dadilja. Popularnost je stekla zahvaljujući društvenim mrežama, gde je svojim jedinstvenim stilom privukla više od milion pratilaca. Saradnju je ostvarila sa brojnim modnim brendovima, a pojavljivala se i na naslovnicama magazina, kao i u muzičkom spotu za pesmu „Come se non ci fosse un domani“ 2017. godine. Danas vodi i sopstveni modni brend OE.

1/5 Vidi galeriju Zoi Kristofoli Foto: Screenshot / Instagram

Nadimak "Tigrica iz Verone" dobila je zbog brojnih tetovaža po kojima je prepoznatljiva. Prvu tetovažu uradila je sa samo 15 godina iz revolta, ali je kasnije tetoviranje za nju postalo svojevrsni ritual i deo identiteta. Jedna od najpoznatijih tetovaža nalazi se na njenom vratu i prikazuje moljca, inspirisanog kultnim filmom „Kad jaganjci utihnu“.

Ljubav prema tetovažama pretvorila je i u posao, pa je suvlasnica studija za tetoviranje i pirsing „Ink Studio Lagrange“ u Torinu.

Pre veze sa Teom Ernandezom, Zoi je bila povezivana sa nekoliko poznatih ličnosti iz italijanskog javnog života. Tokom 2018. godine bila je u kratkoj, ali medijski veoma praćenoj vezi sa fotografom Fabricijom Koronom. Dovođena je u vezu i sa Andreom Ćeriolijem, golmanom Frančeskom Bardijem, a mediji su svojevremeno spekulisali i o njenoj navodnoj romansi sa argentinskim fudbalerom Serhiom Kunom Aguerom.

Kurir sport / Espreso