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Kapiten fudbalske reprezentacije Kanade Alfonso Dejvis biće spreman za predstojeću utakmicu Svetskog prvenstva protiv selekcije Katara, pošto se oporavio od povrede zadnje lože, saopštio je selektor Kanade Džesi Marš, preneo je danas AP.

Dejvis (25) je debitovao za seniorsku reprezentaciju Kanade 2017. godine, a od tada je postao jedan od ključnih igrača nacionalnog tima.

1/10 Vidi galeriju Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je fudbaler Bajerna, a povredio se početkom maja na utakmici Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena. Dejvis je zbog povrede propustio meč prvog kola grupe B na SP protiv Bosne i Hercegovine (1:1).

"On je ove nedelje bio na treningu, a biće dostupan na duelu protiv Katara. Videćemo kako će se meč odvijati, a onda ćemo doneti odluku o tome kako ćemo ga koristiti", izjavio je selektor Kanade.

"Veoma dobro smo radili kroz ovo, i Alfonso izgleda zaista dobro. Dakle, samo je pitanje kakva će biti utakmica, kakav je trenutak i kako mislimo da Alfonso može da doprinese u ovom trenutku. On je spreman, biće dostupan", rekao je Marš.

Utakmica drugog kola grupe B na SP između Kanade i Katara biće odigrana u ponoć između četvrtka i petka.

Tanjug