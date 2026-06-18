U narednom kolu, Češka će igrati protiv Meksika, a Južna Afrika protiv Južne Koreje.
FIFA WC 2026
POGLEDAJTE KAKO JE JUŽNA AFRIKA PRIREDILA VELIKI ŠOK NA MUNDIJALU! Česi vodili 83 minuta, pa ostali bez pobede! Ovo su najzanimljiviji momenti sa utakmice!
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Fudbaleri Češke i Južne Afrike odigrali su večeras u Atlanti nerešeno 1:1, u drugom kolu Grupe A Svetskog prvenstva.
Povela je Češka golom Mihala Sadileka u šestom minutu, a izjednačenje Južnoj Africi doneo je Tebo Mokoena pogotkom iz penala u 83. minutu.
Češka - Južna Afrika Foto: Molly Darlington / Getty images / Profimedia
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Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice:
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