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Fudbaleri Češke i Južne Afrike odigrali su večeras u Atlanti nerešeno 1:1, u drugom kolu Grupe A Svetskog prvenstva.

Povela je Češka golom Mihala Sadileka u šestom minutu, a izjednačenje Južnoj Africi doneo je Tebo Mokoena pogotkom iz penala u 83. minutu.

Češka - Južna Afrika Foto: Molly Darlington / Getty images / Profimedia

Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice:

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Eli Vahi

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Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram