POTPUNA KATASTROFA ZA BRAZIL! Savez se hitno oglasio zbog Nejmara i saopštio užasne vesti!
Posle remija Brazila protiv Moroka (1:1) u prvom kolu, selektor Karlo Ančeloti ponovo neće moći da računa na napadača u duelu protiv Haitija.
Iz Fudbalskog saveza Brazila naveli su da će Nejmar ostati u Nju Džersiju kako bi završio završnu fazu oporavka, koristeći uslove trening centra i medicinskih objekata u kojima reprezentacija trenutno boravi.
Iako je prethodnog dana nagovestio mogućnost povratka, šaljivo upitavši novinare "Da li sam vam nedostajao?", njegov nastup u narednom meču ipak je procenjen kao preuranjen. Brazilski napadač još ne trenira sa ostatkom ekipe, već individualno radi sa kondicionim trenerom i obavlja vežbe sa loptom.
Prema ranijim procenama lekarskog tima, Nejmarova pauza trebalo je da traje između dve i tri nedelje. Kako je od povrede prošlo oko 20 dana, očekuje se da bude spreman za treći meč grupne faze protiv Škotske.