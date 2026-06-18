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Posle remija Brazila protiv Moroka (1:1) u prvom kolu, selektor Karlo Ančeloti ponovo neće moći da računa na napadača u duelu protiv Haitija.

Iz Fudbalskog saveza Brazila naveli su da će Nejmar ostati u Nju Džersiju kako bi završio završnu fazu oporavka, koristeći uslove trening centra i medicinskih objekata u kojima reprezentacija trenutno boravi.

1/8 Vidi galeriju Reprezentacija Brazila - Nejmar Foto: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je prethodnog dana nagovestio mogućnost povratka, šaljivo upitavši novinare "Da li sam vam nedostajao?", njegov nastup u narednom meču ipak je procenjen kao preuranjen. Brazilski napadač još ne trenira sa ostatkom ekipe, već individualno radi sa kondicionim trenerom i obavlja vežbe sa loptom.

Prema ranijim procenama lekarskog tima, Nejmarova pauza trebalo je da traje između dve i tri nedelje. Kako je od povrede prošlo oko 20 dana, očekuje se da bude spreman za treći meč grupne faze protiv Škotske.