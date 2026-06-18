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Nesvakidašnji sigurnosni incident dogodio se na Svetskom prvenstvu nakon što su meksičke vojne snage oborile dron koji je leteo u blizini trening kampa

Prema navodima vlasti, specijalizirana oprema otkrila je „neregistrovani dron“ u blizini kampa, nakon čega je letelica neutralisana iz sigurnosnih razloga.

1/13 Vidi galeriju Foto galerija sa Asteke Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Za sada nije poznato da li je dron korišćen za špijuniranje treninga reprezentacije Južne Koreje. Selektor Hong Mjung-Bo potvrdio je da je tokom treninga primećena letelica iznad terena, ali je naglasio da nije došlo do odavanja taktičkih detalja.

„Tokom treninga iznad nas je bio dron. Srećom, pojavio se neposredno pre nego što smo počeli da uvežbavamo taktiku, tako da nije imao uticaja na naš rad. Ipak, dogodio se u važnom trenutku priprema za utakmicu i to je zaista bilo nesrećno“, rekao je Hong

Meksički sigurnosni zvaničnici nisu saopćili kada se incident tačno dogodio niti da li je bilo hapšenja. Međutim, potvrđeno je da je u posljednjim danima neutralisano više dronova koji su pokušali ući u sigurnosne zone oko stadiona u Meksiko Sitiju, Gvadalahari i Montereju, kao i u blizini baza reprezentacija i navijačkih zona.