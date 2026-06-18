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Iako Bosna i Hercegovina nema brojnu navijačku armiju kao velike fudbalske sile, njihova strast i podrška reprezentaciji privukli su svetsku pažnju.

1/5 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Nezvanična himna, pesma "I am from Bosnia, take me to America" grupe "Dubioza Kolektiv", nastala kao satira o emigraciji, postala je simbol navijača Zmajeva.

Navijači širom sveta, pa čak i plesne grupe iz Afrike, pevaju ovu pesmu, dok je poznati fudbaler Tjeri Anri tokom komentara na utakmici takođe istakao njen značaj.

U Los Anđelesu, gde će biti održana utakmica sa Švajcarskom, navijači su se okupili i pevali i druge tradicionalne pesme poput "Ljiljani" Halida Bešlića.

"Gde god se okrenete vidite navijače Bosne i Hercegovine. Neverovatno da u ovako velikoj državi, u ovako velikom gradu, imamo jako puno naših navijača. Poznati smo mi po tome da pratimo našu reprezentaciju, da obilazimo ceo svet, ali ovo je fenomenalno", rekao je jedan od navijača Bosne i Hercegovine.

".Navijači iz Los Anđelesa poručuju da će nastaviti da bodre Zmajeve sa puno strasti i vere u uspeh, nadajući se da će njihova reprezentacija imati uspešan nastup na ovom Mundijalu.