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Van der Vart, koji je kao stručni komentator radio za holandsku televiziju NOS, izneo je sporni komentar analizirajući situaciju kod izjednačujućeg gola Japana za 2:2, kada je defanzivac Holandije Miki van de Ven izgubio iz vida napadača Kokija Ogavu.

Bivši vezista, koji je za reprezentaciju Holandije odigrao 109 utakmica i bio član selekcije koja je 2010. godine igrala finale Svetskog prvenstva, kasnije je uputio javno izvinjenje.

"Nikada mi nije bila namera da bilo koga uvredim, povredim ili diskriminišem. Protivim se rasizmu u svim njegovim oblicima i poštujem ljude bez obzira na njihovo poreklo, etničku pripadnost ili kulturu. Razumem da su neki moje reči mogli da dožive kao uvredljive ili bolne i zbog toga iskreno žalim. Ako je moj komentar nekoga povredio ili uznemirio, upućujem iskreno izvinjenje. To nikada nije bila moja namera“, naveo je Van der Vart, a preneo Bi Bi Si (BBC).

1/9 Vidi galeriju Holandija - Japan, Mundijal 2026 Foto: Craig Mercer / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Organizacija za borbu protiv diskriminacije u fudbalu "Kick It Out" osudila je njegovu izjavu i pozvala televizijske kuće da budu pažljivije prilikom izbora i edukacije svojih gostiju.

U zajedničkom saopštenju organizacije "Kick It Out" i "Frank Soo Foundation" navedeno je da je razočaravajuće što bivši igrači koriste rasne stereotipe, ističući da i komentari bez namere da budu rasistički mogu imati negativan uticaj na pripadnike istočnoazijskih i jugoistočnoazijskih zajednica.

Dodaje se da Svetsko prvenstvo prati ogromna globalna publika, zbog čega je posebno važno da televizijski komentatori i njihovi gosti pažljivo biraju reči i budu svesni posledica svojih izjava.