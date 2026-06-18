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Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da ovaj susret sudi jedna dama. U pitanju je Tori Penso iz Sjedinjenih Američkih Država.

1/6 Vidi galeriju Češka - Južna Afrika Foto: Molly Darlington / Getty images / Profimedia

Ona nije imala preterano puno posla tokom prvog poluvremena i podelila je dva žuta kartona igračima "Bafane Bafane", a deluje da nije bilo nijedne njene sporne odluke. Ipak, jedan podatak vezan za nju se večeras posebno ističe.

Naime, ona je tek druga dama koja je glavni sudija na utakmici jednog Svetskog prvenstva za muškarce. Prethodno je to samo bila Stefani Frapar na prošlom izdanju Svetskog prvenstva održanog u Kataru.

Takođe treba istaći da su i njene pomoćnice dame i reč je o Bruk Mejo i Kejtrin Nezbit iz SAD-a, dok je četvrti arbitar muškarac Kembel-Kirk Kavana-Vog sa Novog Zelanda. Rezervni pomoćni sudija je Ajzak Trevis takođe sa Novog Zelanda.

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U VAR sobi se nalazi još jedna dama - Tatijana Guzman iz Nikaragve, kojoj pomažu Džo Dikerson iz SAD i Mohamed Obaid Kadim iz UAE.