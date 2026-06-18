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Mesi je pružio nestvarnu partiju i postao najstariji igrač koji je upisao het-trik na Mundijalu.

1/11 Vidi galeriju Argentina - Alžir, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Povodom toga se njegova porodica oglasila saopštenjem u kojem je objasnila o čemu se radi. Reč je o zdravstvenom stanju Hohea mesija, oca slavnog fudbalera.

„ Porodica Mesi obaveštava javnost da se Horhe Mesi trenutno suočava sa zdravstvenim problemom

U ovom trenutku nalazi se pod medicinskim nadzorom, oporavlja se i njegovo stanje se povoljno razvija u okviru zdravstvenog problema kroz koji prolazi.

Povodom izveštaja, glasina i spekulacija koje su se pojavile poslednjih sati, porodica želi da izrazi duboku zabrinutost zbog nedostatka senzibiliteta, poštovanja i diskrecije sa kojom su pojedinci pristupili pitanju koje je isključivo privatna porodična stvar.

Porodica takođe želi da pojasni da samo najbliži članovi Horheove porodice imaju stvarne i tačne informacije o njegovom stanju. Stoga se nijedna verzija, izjava ili informacija koja ne dolazi direktno od porodice i njenih zvaničnih kanala ne može smatrati validnom niti istinitom.

U trenucima poput ovih molimo za odgovornost, razboritost i humanost. Zdravlje jedne osobe i mir njenih najbližih ne bi smeli da budu predmet spekulacija niti neodgovornog medijskog izveštavanja", stoji u saopštenju.