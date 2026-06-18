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Hrvatska selekcija je na najgori mogući način otvorila planetarnu smotru, pa će u preostala dva kola grupne faze biti pod ogromnim imperativom pobede ukoliko želi da obezbedi plasman u nokaut rundu.

Nešto slabije izdanje na stadionu u Dalasu prikazao je upravo Modrić, koji je nesmotrenom reakcijom skrivio jedanaesterac iz kojeg su Englezi stigli do početnog vođstva.

1/8 Vidi galeriju Luka Modrić u dresu fudbalske reprezentacije Hrvatske Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Vagelis Georgariou / Actionplus / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Iako su dežurni kritičari u domovini požurili da osude legendarnog asa zbog ove greške, iskusni veznjak je odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka poslao jasnu i direktnu poruku javnosti.

- Moramo okrenuti stranicu, imamo još dve utakmice. Siguran sam da ćemo ostvariti svoj minimalni cilj ovde. Imamo šest dana da popravimo stvari i siguran sam da hoćemo, da će to biti puno bolje - rekao je Modrić.