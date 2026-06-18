"Ne, mislim da neće i upravo je u tome poenta. Gledam Ronalda i znam da će me njegovi verni navijači danas mrzeti, ali deluje kao da je sve podređeno njemu. Znate, on stalno juri Mesija. Nikada neće biti Mesi, ali ono što je uradio tokom karijere je izvanredno. Izvukao je apsolutni maksimum iz svoje karijere, načinom na koji je brinuo o sebi i načinom na koji se razvijao kao igrač, od levog krila do centralnog napadača. I da, postojao je period kada ste mogli da kažete da je bio jedan od najboljih napadača na svetu".