NOVI ATAK NA RONALDA: Nikada neće biti Mesi, mora da shvati...
Jedan od favorita Mundijala je neprijatno iznenadio, a pogotovo je na udaru jedan od najboljih igrača svih vremena Kristijano Ronaldo.
Nižu se kritike na njegov račun, a oglasio se i jedan od analitičara Skaj Sporta i bivši engleski reprezentativac Džej Botrojd.
"Moram da budem iskren. Mislim da bi Ronaldo, ako je timski igrač, trebalo da napravi korak unazad i shvati da mora da bude fudbaler koji ulazi sa klupe i donosi promenu", rekao je Botrojd.
Na pitanje voditelja da li veruje da će Portugalac to prihvatiti, odgovorio je:
"Ne, mislim da neće i upravo je u tome poenta. Gledam Ronalda i znam da će me njegovi verni navijači danas mrzeti, ali deluje kao da je sve podređeno njemu. Znate, on stalno juri Mesija. Nikada neće biti Mesi, ali ono što je uradio tokom karijere je izvanredno. Izvukao je apsolutni maksimum iz svoje karijere, načinom na koji je brinuo o sebi i načinom na koji se razvijao kao igrač, od levog krila do centralnog napadača. I da, postojao je period kada ste mogli da kažete da je bio jedan od najboljih napadača na svetu".