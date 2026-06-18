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Nojer, koji ima 40 godina i sa Nemačkom je osvojio Svetsko prvenstvo 2014, vratio se u reprezentaciju samo za ovaj turnir nakon što je prethodno završio reprezentativnu karijeru posle Evropskog prvenstva 2024. godine.

"Za mene je jasno da je ovo moj poslednji turnir. Ne planiram da budem deo ekipe na narednom Evropskom prvenstvu. U poslednjim danima sam se pomirio sa činjenicom da su ovo moje poslednje utakmice za Nemačku", rekao je Nojer.

Iskusni golman je bio iznenađujući izbor selektora Juliana Nagelsmana za ovaj Mundijal, nakon dobrih partija u drugom delu sezone u Bajernu.

Manuel Nojer Foto: Ulrik Pedersen/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ANNA SZILAGYI

U prvom meču Nemačke na turniru, pobedi nad Kurasaom 7:1, Nojer je ponovo stao na gol posle dve godine pauze u reprezentaciji.

On je istakao i da ima dobru saradnju sa golmanom Oliverom Baumanom, naglasivši da je njihov odnos profesionalan i usmeren na dobrobit ekipe.

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Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram