U poslednjem kolu grupne faze, Švajcarska će igrati protiv Kanade, a Bosna i Hercegovina protiv Katara.
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BOSANCI SE POTPUNO RASPALI PROTIV ŠVAJCARACA! Nijedan gol u prvom, pa pet u drugom - pogledajte najzanimljivije momente sa večerašnje utakmice! VIDEO
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Fudbaleri Švajcarske pobedili su večeras u Los Anđelesu selekciju Bosne i Hercegovine 4:1, u drugom kolu Grupe B Svetskog prvenstva.
Strelci za Švajcarsku bili su Johan Manzambi u 74. i 90, Ruben Vargas u 84. i Granit Džaka iz penala u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena. Gol za Bosnu i Hercegovinu postigao je Ermin Mahmić u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.
Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Ovo su najzanimljiviji momenti sa ove utakmice:
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