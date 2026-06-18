Fudbaleri Švajcarske pobedili su večeras u Los Anđelesu selekciju Bosne i Hercegovine 4:1, u drugom kolu Grupe B Svetskog prvenstva.

Strelci za Švajcarsku bili su Johan Manzambi u 74. i 90, Ruben Vargas u 84. i Granit Džaka iz penala u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena. Gol za Bosnu i Hercegovinu postigao je Ermin Mahmić u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.