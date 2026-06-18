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Fudbaleri Švajcarske pobedili su večeras u Los Anđelesu selekciju Bosne i Hercegovine 4:1, u drugom kolu Grupe B Svetskog prvenstva.

Strelci za Švajcarsku bili su Johan Manzambi u 74. i 90, Ruben Vargas u 84. i Granit Džaka iz penala u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena. Gol za Bosnu i Hercegovinu postigao je Ermin Mahmić u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovo su najzanimljiviji momenti sa ove utakmice:

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