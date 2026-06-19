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Fudbaleri Kanade demolirali su Katar rezultatom 6:0 i stigli na korak od plasmana u nokaut fazu Mundijala, ali su scene iz 53. minuta ovog meča kada je jeziv prelom noge doživeo Ismael Kone, bacile u senku brutalnu igru Kanađana.

Asim Omer Madibo prekinuo je jedan bezopasan napad Kanade jezivim startom zbog kog je dobio crveni karton, a iste sekunde se videlo da je Kone pretrpeo horor povredu.

Usledile su scene strave i užasa, lekari su brzo utrčali u teren, čitav stadion je bio u suzama, na ivici suza bio je i Madibo koji je dobio crveni karton, a Kone je posle svega hitno prebačen u bolnicu.

1/8 Vidi galeriju Jeziva povreda i prelom noge Ismaela Konea na meču Kanada - Katar Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Snimak nije za one sa slabim stomakom, a ako baš želite da vidite horor povredu koja je sledila planetu, možete je pogledati ispod.

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na samoj utakmici između Kanade i Katara? Krenimo redom...

U duelu Kanade i Katara viđena je klasična igra mačke i miša. Selekcija koja je jedan od organizatora Svetskog prvenstva prosto je pregazila azijskog predstavnika rezultatom 6:0, rešivši pitanje pobednika već u uvodnih 45 minuta. Izabranici Džesija Marša na odmor su otišli sa tri gola prednosti, ali i sa igračem više na terenu.

Ovakav ishod garantuje da ćemo u poslednjem kolu grupe B gledati direktan okršaj Kanade i Švajcarske za lidersku poziciju. Sa druge strane, Katar i Bosna i Hercegovina boriće se za treće mesto, uz nadu da bi sa četiri osvojena boda mogli da se nađu među najboljim trećeplasiranim timovima, što bi realno trebalo da bude sasvim dovoljno za prolaz.

Matematički gledano, Katar bi trijumfom od najmanje 6:0 i uz poraz Švajcaraca mogao čak i do drugog mesta, ali to spada u domen naučne fantastike. Još teža misija čeka Bosnu i Hercegovinu, kojoj je za drugu poziciju neophodan neuspeh Kanade, ali i sopstvena, dvocifrena pobeda nad Katarom.

Istorijska pobeda pod senkom teške povrede

Nažalost, kao što smo naveli, istorijski podvig domaćina u Vankuveru - gde nisu poraženi više od jedne decenije - ostao je u senci jezive povrede Ismaela Konea zbog koje je plakao ceo stadion. Centralni vezista kanadskog nacionalnog tima i italijanskog Sasuola doživeo je tešku povredu i prelom noge i ovo je donekle pokvarilo slavlje na stadionu.

Ovo je ujedno bila prva pobeda Kanade ikada na svetskim prvenstvima, kojom je praktično osigurana karta za šesnaestinu finala. Potpuno zasluženo, jer su dobru predstavu iz remija sa BiH (1:1) Kanađani večeras krunisali i u potpunosti opravdali status favorita protiv ekipe koja je očigledno zalutala na Mundijal.

Ekipa Đulena Lopetegija ne samo da je remijem protiv Švajcarske (1:1, golom u sudijskoj nadoknadi iz jedinog šuta) pokazala da kvalitetom ne pripada svetskom kremu, već je zakazala i na polju discipline.

Katar je meč završio sa dva fudbalera manje, a arbitri su pored toga morali da sankcionišu još nekoliko brutalnih startova azijske selekcije. Seriju isključenja otvorio je Al Amin u 33. minutu nakon prekršaja u svojstvu poslednjeg igrača odbrane. Čileanski sudija Kristijan Garaj prvo je pokazao na belu tačku, ali je posle konsultacije sa VAR sobom preinačio odluku i "izvukao" faul van šesnaesterca.

Ta odluka nije poremetila domaće, pošto je Kanada već vodila sa 2:0 na krilima izuzetno raspoloženog napadačkog tandema Kajl Larin - Džonatan Dejvid. Treći gol postigao je još jednom Dejvid u nadoknadi prvog poluvremena.

Trenutak strave u 53. minutu

Mnogo grublji i bezobzirniji faul, o kom smo pisali iznad, odigrao se u 53. minutu meča. Madibo je na sredini terena neoprezno i žestoko nagazio Konea, što je rezultiralo prelomom noge kanadskog fudbalera. Bila je to potpuno bezopasna situacija na centru, iz koje nije prela nikakva opasnost po gol Katara. Šta više, kanadski reprezentativac je bio okrenut leđima protivničkom golu i vraćao je loptu unazad. I sve to pri rezultatu 3:0...

Koliko je povreda bila ozbiljna svedoči i hitna reakcija samog Madiboa, kao i svih aktera koji su se našli u blizini mesta događaja. U potpunom šoku svi su gledali ka Koneu, dok je katarski fudbaler bio na ivici suza. Po neprirodnom položaju noge odmah je postalo jasno da je u pitanju prelom i da je Mundijal za nesrećnog fudbalera završen.

Larin i Dejvid pisali istoriju

Pomenuti tragičan događaj potpuno je bacio u senku briljantnu partiju Kanade. Ako izuzmemo solidan napad Katara u prvom minutu utakmice, svi gostujući fudbaleri su ostatak meča proveli sabijeni na sopstvenoj polovini.

Od samog starta blistao je Kajl Larin, koji je bio strelac i u meču protiv Bosne i Hercegovine. Za razliku od tog susreta, kada je ušao sa klupe i doneo izjednačenje, Džesi Marš mu je večeras ukazao poverenje od prvog minuta umesto Tanitoluvea Oluvasejija - i napravio pun pogodak. Napadač Sautemptona je sjajno sarađivao sa Džonatanom Dejvidom, koji je postigao dva gola u prvom poluvremenu, da bi u nadoknadi meča kompletirao i het-trik. To je ujedno tek drugi het-trik na ovom šampionatu, nakon onog koji je Lionel Mesi postigao protiv Alžira. U drugom poluvremenu pogađao je još i Saliba, a Al Manai je dao autogol.

O dominaciji Kanade najbolje svedoči podatak da su do odlaska na odmor uputili čak osam udaraca u okvir gola rivala. Takva statistika na Mundijalima nije viđena još od 1994. godine i meča Rumunija - Argentina!

Misija uspešno završena, Dejvis odmaran za Švajcarce

Domaća selekcija nije povlačila kočnicu ni nakon odmora, svesna da bi im što ubedljiviji trijumf obezbedio situaciju u kojoj bi im protiv Švajcarske i nerešen ishod bio dovoljan za prvu poziciju. Ređale su se prilike, a povreda saigrača kao da je dala dodatni motiv Kanadskom timu da dotuče protivnika.

Ubedljivo vođstvo i sigurna prednost na terenu omogućili su selektoru Maršu da dodatno poštedi i odmori Alfonsa Dejvisa. Prva zvezda kanadskog fudbala stigao je na Svetsko prvenstvo "rovit" i meč je ispratio sa klupe, spreman da uđe samo u slučaju nužde. Srećom, za tim nije bilo potrebe, pa je realno očekivati da ga potpuno spremnog vidimo na terenu, bar u drugom poluvremenu, u velikom derbiju protiv Švajcarske.

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