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Iako je selekcija Bosne i Hercegovine u drugom kolu Svetskog prvenstva pretrpela ubedljiv poraz od Švajcarske (4:1), sudbina "zmajeva" u grupi A i dalje je isključivo u njihovim rukama. Ranije smo već analizirali tri opcije pod kojima BiH može da obezbedi plasman u nokaut fazu, a jedna od njih je izuzetno ostvariva. Trijumf nad Katarom u poslednjoj rundi širom otvara vrata osmine finala.

Gostujući u studiju RTS, poznati fudbalski analitičar Rade Bogdanović osvrnuo se na ovaj meč. On smatra da ključni faktor nisu bile izmene švajcarskog selektora Murata Jakina, već neshvatljiv pad koncentracije BiH u samoj završnici, a posebno je apostrofirao kardinalnu grešku kod prvog primljenog pogotka.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Ovakve greške se na Mundijalu ne praštaju"

Bogdanović je u svom prepoznatljivom stilu opleo i prokomentarisao trenutak koji je prelomio utakmicu, a njegove reči odzvanjaju regionom:

- Ma kakve veze imaju Jakinove izmene! Ljudi su igrali sasvim korektno 70 minuta, a onda su primili gol bukvalno ni iz čega. Pa, to su osnovna pravila u fudbalu, ili je vrati tamo odakle je došla, ili je izbaci preko glave! On je vraća tako da mu umalo ne ubiju golmana, a protivnički igrač je to dočekao "momački". Pogledajte samo ovo, gde se ovde vraća lopta?

Bivši fudbaler ističe da je kvalitet na strani Švajcaraca, ali da je najveći udarac za BiH gubitak ključnog igrača za odlučujući meč.

- Švajcarska jeste bila nevidljiva 70 minuta i ima bolji igrački kadar, ali za Bosnu je najveći poraz što im najbolji pojedinac neće igrati u meču koji odlučuje o prolazu. Sve ostalo, i pad koncentracije i pad morala, to je samo statistika. Na ovom nivou takmičenja, na Svetskom prvenstvu, ovakve greške su nedopustive. Pokloniti gol na onakav način je neshvatljivo.

1/22 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Screenshot, screenshot prva tv, Printskrin/jutjub

Najveći ispit protiv Katara: Može li BiH bez Muharemovića?

Bogdanović se potom dotakao crvenog kartona Muharemovića i predstojećeg duela sa Katarom, gde veruje u trijumf "zmajeva" uprkos kadrovskim problemima.

- Protiv Katara nema mesta za kalkulacije. Tek sada ćemo videti pravu snagu Bosne, u meču protiv rivala od kojeg su objektivno kvalitetniji. Moraće da preuzmu posed, nametnu svoj ritam i napadnu. Tu ćemo videti koliko zapravo umeju. Imaju visinu i potencijal u napadu, tu su Alajbegović, Bajraktarević, Džeko, Tabaković, Lukić... Ipak, Muharemović je držao stabilnost u odbrani i njegov izostanak će se osetiti.

Posle svih ovih malera, nadam se da će ih protiv Katara pogledati i sreća. Ne sumnjam u pobedu BiH, ali Katar se ne sme potceniti. Bez obzira na sve, Bosna ovakvu šansu neće ispustiti. Navijači će im dati vetar u leđa, jer su svi svesni šta je ulog - zaključio je Bogdanović.

Šta se sve dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici Švajcarska - Bosna i Hercegovina? Krenimo redom...

Fudbaleri Bosne i Hercegovine, kao što smo već naveli, poraženi su od Švajcarske rezultatom 4:1 u utakmici 2. kola grupe B na Svetskom prvenstvu.

Strelci za Švajcarsku bili su Manzanbi u 74. i 90. minutu, Vargas u 84, i Džaka iz penala u poslednjim sekundama utakmice.

Počasni pogodak za BiH postigaoi je Mahmić u trećem minutu nadoknade vremena.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gledali smo prilično dosadan meč u Los Anđelesu, sve do samog finiša utakmice. Zanimljivije je bilo na tribinama velelepnog stadiona, gde su navijači Zmajeva napravili veličanstvenu atmosferu.

Bosna i Hercegovina je u meč ušla izrazito defanzivno sa namerom da ostane pre svega neporažena na ovom duelu.

Naime Zmajevi su u prvom kolu remizirali sa domaćinom Kanadom , a u trećoj rundi očekuje ih duel sa autsajderom Katarom.

Švajcarska je sa druge strane napravila veliki kiks protiv Katara i i od starta je zaigrala na pobedu.

Napadali su Švajcarci, imali ogroman posed lopte, ali iz toga se bukvalno nije izrodila nijedna šansa vredna pomena. Na odmor se otišlo bez golova.

Slična priča i u nastavku. Švajcarska je napadala, BiH se branila.

U 56. minutu konačno momenat vredan pažnje. Nakon centaršuta sa desne strane Endoj hvata makazice, fantastično je šutirao,

ali je Vasilj panterskom intervencijom sprečio siguran pogodak.

Švajjcarska je krunisala veliku inicijativu u 74. minutu. Strelac je bio Manzanbi, koji je svega tri minuta ranije ušao u igru.

BiH je u 80. minutu dobila crveni karton. Isključen je Muharemović, koji je kao poslednji igrač odbrane srušio Emboloa.

Tu je priča bila završena. Samo četiri minuta kasnije Vargas je duplirao prednost Švajcarske i stavio tačku na ovaj meč.

U samom finišu čak još tri gola, za ubedljivu pobedu Švajcarske. Manzanbi i Džaka sa penala pogađali su za Švajcarce, a počasni gol za BiH postigao je Mahmić.

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