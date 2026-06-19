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Fudbalska reprezentacija Meksika prva je selekcija koja se plasirala u nokaut fazu Mundijala 2026.

1/5 Vidi galeriju Meksiko - Južna Koreja Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Meksikanci su slavili protiv Južne Koreje sa 1:0, stigli do šestog boda iz dva meča i prošli dalje. Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Šta se sve dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici između Meksika i Južne Koreje?

Od uspavanke, preko neverovatnog kiksa golmana Južne Koreje, pa do drame u finišu - krenimo redom...

Fudbaleri Meksika i Južne Koreje nisu nam priredili predstavu koja zaslužuje prelaznu ocenu, iako je ovaj susret u Gvadalahari najavljivan kao derbi dana. Štaviše, uprkos ostvarenoj pobedi, domaći sastav je ostavio znatno slabiji utisak, dok gostujući tim jednostavno nije imao dovoljno koncentracije da iz ovog meča izvuče makar bod.

Za to nisu krive samo neiskorišćene prilike, već i katastrofalna komunikacija između levog beka Gi Hjuka i golmana Gjua u 50. minutu, što je Luis Romo iskoristio i bukvalno dobio pogodak na poklon.

1/5 Vidi galeriju Meksiko - Južna Koreja Foto: Yonhap News / Newscom / Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Inicijativa Koreje, drama u finišu i odbrana utakmice

Sve do 75. minuta publika je gledala pravu uspavanku na terenu, a onda se čuvar mreže Južne Koreje prvi put iskupio za veliku grešku, odbranivši opasan udarac Raula Himeneza iskosa. Svoju mrežu je sačuvao i u 85. minutu, kada je fantastično intervenisao posle silovitog šuta Vargasa.

Azijska selekcija je u samoj završnici apsolutno zaslužila izjednačenje. Prvo je u 87. minutu Čo veoma loše zahvatio loptu na samo dva metra od golmana Ranhela koji je kasnije maestralno reagovao sa zemlje i upisao odbranu utakmice, da bi u sudijskoj nadoknadi usledile nove ozbiljne pretnje preko Han-Beom Lija i ponovo Čoa.

Ipak, bilo je prekasno - jedna jedina greška rešila je pitanje pobednika!

Nakon dva odigrana kola, Meksiko ide dalje sa šest bodova, Južna Koreja je ostala na tri, dok Češka i Južna Afrika imaju po jedan bod. Nema sumnje da nas očekuje izuzetno zanimljiva borba za drugo mesto.

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