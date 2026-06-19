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Sve do sredine drugog poluvremena reprezentacija BiH je imala aktivan rezultat, a onda je usledio potpuni raspad u igri.

Selektor BiH, Sergej Barbarez, izneo je svoje utiske na zvaničnoj konferenciji za medije nakon završetka utakmice:

"Ne smatram da smo ušli u meč ofanzivnije nego inače. Edin je zamenio Jova, a Kerim Esmira - u pitanju su igrači istog profila. Tačno je da smo nešto lošije otvorili utakmicu, ali smo od prve pauze za osveženje pa sve do primljenog gola, po mom mišljenju, bili čak i bolji protivnik od Švajcaraca. Stvorili smo dve-tri ozbiljne akcije iz kojih je trebalo da postignemo pogodak. Na kraju nam se desio taj gol koji nismo smeli da primimo, a odmah zatim i crveni karton. Ipak, onaj deo igre do primljenog gola zaista je obećavao."

1/16 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kakav je plan za Katar?

"Kao što sam već nekoliko puta napomenuo, svesni smo kako funkcionišu sistem takmičenja i grupna faza. Predvideli smo i ovakve scenarije. Ta treća utakmica uvek postoji i ništa još nije izgubljeno. Naravno, u tom meču moramo da idemo na pobedu. Biće nam potrebno dan ili dva da se odmorimo, saberemo utiske i skrenemo misli sa ovog poraza, a onda krećemo sa pripremama. Gubitak Tarika je svakako ozbiljan udarac za nas, ali nikada nismo tražili izgovore, pa nećemo ni sada. Imamo dovoljno kvaliteta u timu da nadoknadimo njegov izostanak."

O Edinu Džeku?

"Na prvoj utakmici smo planirali promenu, dok je danas bio potpuno spreman. On je naš ključni igrač i sistem sa njim u postavi nam odlično odgovara."

Pauza za osveženje donela je potpuni haos, da li je to prelomilo završnicu meča?

"Pravila su jasno postavljena i mi ih poštujemo. Nakon prve pauze odigrali smo na vrhunskom nivou, sve do one druge. Do haosa je došlo jer smo primili gol posle individualne greške, a odmah zatim dobili i crveni karton. Poslednjih petnaest minuta ne bi smelo da nam stvara preveliki pritisak, s obzirom na to da igramo protiv selekcije svetske klase. U mojim očima, oni su izgubili sa 2:0, ali bi taj primljeni gol na kraju mogao negde da nam zafali. Ukoliko odigramo dobro u poslednjem kolu, imamo pravo da se nadamo prolasku dalje."

Kako je odigrao Mahmić?

"Izuzetno je teško ući na teren na nekoliko minuta pri rezultatu 0:3 i sa igračem manje, pa pokušati nešto da promeniš. Želeli smo da oseti ovaj nivo takmičenja i da se oseti kao važan deo tima. Radujemo se zbog njega i njegovog pogotka koji mu mnogo znači na ličnom planu. Verujemo da će kroz karijeru i vreme provedeno sa nama biti samo još bolji."

1/6 Vidi galeriju Sergej Barbarez Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Koliko će ovaj ubedljiv poraz uticati na ekipu?

"Danas smo imali prvu meč-loptu za prolaz dalje. Nažalost, doživeli smo neuspeh, što svakako boli i nije nimalo prijatno. Ovo nam je prvi poraz u poslednjih deset utakmica. Moj posao je da se pobrinem da svi momci na poslednji meč izađu sa osmehom i motivacijom da isprave današnje greške. Pretpostavljalo se da bi ta poslednja utakmica mogla da bude odlučujuća, a ispostavilo se da je upravo tako."

O motivaciji pred meč sa Katarom?

"Motivacija uopšte nije upitna. I pre meča sam momcima rekao da, kako god se utakmica završila, to nije smak sveta. Čak i da nema više mečeva, život ide dalje. Ovakve situacije služe da iz njih učimo i postanemo bolji. Budite sigurni da će u poslednjem kolu ekipa imati ogromnu želju i volju da popravi utisak."

Da li ste razgovarali sa Tarikom Muharemovićem?

"Nisam pristalica samosažaljenja. Ušao sam u svlačionicu i poručio im da imaju sat vremena da budu neraspoloženi, a da nakon toga moramo da podignemo glave i krenemo dalje. Tarika treba zagrliti i podržati. Situacija je nezgodna za nas, ali kao što rekoh, nikada nismo kukali, pa nećemo ni sada. Na raspolaganju imamo dovoljno kvalitetnih igrača koji mogu da ga zamene", zaključio je Barbarez.

Reprezentacija BiH će svoj naredni meč na prvenstvu odigrati protiv selekcije Katara.

Šta se sve dešavalo na meču Švajcarska - BiH?!

Šta se sve dešavalo na utakmici u kojoj su Švajcarci savladali Bosnu i Hercegovinu sa 4:1? Krenimo redom...

Fudbaleri Bosne i Hercegovine, kao što smo već naveli, poraženi su od Švajcarske rezultatom 4:1 u utakmici 2. kola grupe B na Svetskom prvenstvu.

Strelci za Švajcarsku bili su Manzanbi u 74. i 90. minutu, Vargas u 84, i Džaka iz penala u poslednjim sekundama utakmice.

Počasni pogodak za BiH postigaoi je Mahmić u trećem minutu nadoknade vremena.

Gledali smo prilično dosadan meč u Los Anđelesu, sve do samog finiša utakmice. Zanimljivije je bilo na tribinama velelepnog stadiona, gde su navijači Zmajeva napravili veličanstvenu atmosferu.

Bosna i Hercegovina je u meč ušla izrazito defanzivno sa namerom da ostane pre svega neporažena na ovom duelu.

Naime Zmajevi su u prvom kolu remizirali sa domaćinom Kanadom , a u trećoj rundi očekuje ih duel sa autsajderom Katarom.

Švajcarska je sa druge strane napravila veliki kiks protiv Katara i i od starta je zaigrala na pobedu.

Napadali su Švajcarci, imali ogroman posed lopte, ali iz toga se bukvalno nije izrodila nijedna šansa vredna pomena. Na odmor se otišlo bez golova.

Slična priča i u nastavku. Švajcarska je napadala, BiH se branila.

U 56. minutu konačno momenat vredan pažnje. Nakon centaršuta sa desne strane Endoj hvata makazice, fantastično je šutirao,

ali je Vasilj panterskom intervencijom sprečio siguran pogodak.

Švajjcarska je krunisala veliku inicijativu u 74. minutu. Strelac je bio Manzanbi, koji je svega tri minuta ranije ušao u igru.

BiH je u 80. minutu dobila crveni karton. Isključen je Muharemović, koji je kao poslednji igrač odbrane srušio Emboloa.

Tu je priča bila završena. Samo četiri minuta kasnije Vargas je duplirao prednost Švajcarske i stavio tačku na ovaj meč.

U samom finišu čak još tri gola, za ubedljivu pobedu Švajcarske. Manzanbi i Džaka sa penala pogađali su za Švajcarce, a počasni gol za BiH postigao je Mahmić.

Životna priča Sergeja Barbareza

Znate one viceve koji počinju sa "bili Srbin, Hrvat i Bosanac...". Pa, u slučaju Barbareza to je daleko od viceva. Tačnije, on je sve to u jednom.

Sergej je rođen 17. septembra 1971. godine u Mostaru, u tadašnjoj SFR Jugoslaviji.

Odrastao je u porodici mešovitog braka. Otac Srbin Ljubo bio je poznati lokalni fudbaler, a majka Zlata, pola Hrvatica, pola bosanska muslimanka, rukometašica.

Iako to iz današnje perspektive zvuči neobično, ali Sergej nije od malena trenirao fudbal. Naprotiv. Voleo je košarku (visok 188cm), kao i atletiku.

"Voleo sam atletiku, moja specijalnost je bila trka na 400 metara. Nažalost, u bivšoj Jugoslaviji nije bilo lako pronaći obuću za ove sportove. Drugačije je s fudbalom. Trener je izbacio kutiju nekih starih kopački i rekao “pronađi par”. To je izgledalo jednostavno", rekao je jednom Barbarez.

Fudbal je počeo ozbiljnije da igra sa 13 godina

Karijeru je počeo, logično, u slavnom Veležu. Prošao je omladinsku školu "Rođenih", a tu je odigrao i prve seniorske sezone.

Početak turbulentnih 90-tih prošlog veka dočekao je u Zagrebu kao vojnik JNA. Po povratku u Mostar, shvativši da to nije više onaj predratni grad, kratko se zadržava i odlazi kod rodbine u Nemačku, tačnije u Hanover. Sa njim odlaze otac i sestra, dok majka ostaje u Mostaru da čuva stan.

"Moj san u to vreme je bio profesionalni ugovor s Veležom. Sve se srušilo dve godine kasnije Na zimu 1991. moj otac je predložio da posetim ujaka u Hanoveru. Rat je već besneo u Sloveniji i Hrvatskoj. Moj tata je smatrao da ne bismo bili sigurni u Mostaru, a u isto vreme bio je uveren da rat neće dugo trajati. Nadao se da ću se vratiti kući već za dve sedmice. Nekoliko sedmica brzo su postali meseci i na kraju 22 godine. Danas se može reći da je moj otac ispravno postupio. Da nisam otišao u Nemačku, otišao bih u rat. Osim činjenice da su ratovi uvek besmisleni, postavlja se pitanje za koga ili protiv čega? Moja majka je iz braka Hrvata i Bošnjaka, otac mi je bio Srbin. Religija i nacionalnost nikada nisu igrali glavnu ulogu u mojoj porodici", rekao je Sergej Barbarez.

Foto: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Barbarezu je nemački trener promenio život

Sem dobrim poznavaocima fudbala ime Franka Pagelsdorfa ne predstavlja ništa specijalno. Ustvari je reč o poznatom treneru koji je karijeru Sergeja Barbareza okrenuo za 180 stepeni.

Pagelsdorf je bio oduševljen Barbarezom u Hanoveru, da ga je poveo sa sobom u Union Berlin. Tamo je Sergej na 89 utakmica postigao 46 golova za tri sezone i tako se preporučio bundesligašu Hanzi iz Roštoka. Istim putem kojim je krenuo i Pagelsdorf.

Dve godine u Roštoku donele su mu 59 utakmica i 13 golova, pa se za njega zainteresovala slavna Borusija iz Dortmunda, tada aktuelni osvajač Lige šampiona. Iako je za dve sezone odigrao 36 utakmica i postigao šest golova, ne može se reći da je ostavio veliki trag među "Milionerima". Ali, "čudni su putevi gospodnji".

Postao je legenda Hamburga

Bog nikad ne kasni, a to je Sergej osetio na svojoj koži 2000. godine. Ponovo je prste upleo Pagelsdorf i pozvao Barbareza u Hamburg.

Postao je živa legenda kluba sa severa Nemačke.

Proveo je šest godina u ovom klubu, upisao preko 200 utakmica i postigao 71 pogodak.

Već prve sezone je postao najbolji strelac Bundeslige sa 22 gola.

Završne godine u igračkoj karijeri je proveo u Bajeru iz Leverkuzena, gde je na 61 utakmici postigao 11 golova.

Tokom karijere u Bundesligi je postigao 95 golova.

Foto: Profimedia

Zbog pretnji majci igrao samo osam godina za reprezentaciju

Barbarez je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao 14. maja 1998. godine, i to protiv Argentine. Odigrao je 47 utakmica i postigao 17 golova do 2006. godine, kada se oprostio.

Samo osam godina u nacionalnom dresu bili su posledica toga što su mu pretili majci zbog mešovitog porekla.

"Dvaput je skoro nestala. Pokušali su da je kidnapuju, a zatim ubiju", rekao je on, a onda otkrio da tu nije stalo.

Na kraju je njen sin morao da interveniše i da traži bezbednost majke pre nego što zaigra za nacionalni tim.

1/10 Vidi galeriju Sergej Barbarez Foto: Cristian Cristel / Xinhua News / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp von Ditfurth / AFP / Profimedia

Situacija se sredila tek kada je Vlada garantovala bezbednost porodici.

"Imali smo kontakte s nekim ljudima koji bi to mogli da spreče. Rekao sam da ću igrati za svoju zemlju samo kada moja majka bude sigurna. Jednog dana politika je intervenisala i garantovala sigurnost mojoj porodici. Naravno, iako to nije značilo 100 posto, to obećanje mi je dalo određeni unutarnji mir. Tako sam 14. maja 1998. godine kao 26-godišnjak upisao debi za reprezentaciju. Izgubili smo u Kordobi od Argentine 5:0", rekao je Barbarez.

Imao je ponudu Hrvatske i Nemačke da zaigra za njih, a još uvek se pamti njegov odgovor Nemcima.

"Ljudi, ja nisam Nemac, ja sam Mostarac."

Oduvek mu je bio san da bude selektor "Zmajeva", nekoliko puta mu je izmicalo to mesto i, kada se činilo da će da ostane samo san, usledio je neočekivani poziv.

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