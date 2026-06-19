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Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi moglo bi prerano da se završi za Bosnu i Hercegovinu nakon ubedljivog poraza od Švajcarske (4:1). Ovaj neuspeh ozbiljno je ugrozio šanse selekcije BiH za plasman u narednu fazu, zbog čega su reprezentativci, vidno utučeni, ekspresno napustili teren u Los Anđelesu. Malo ko je od njih bio spreman da stane pred mikrofone i prokomentariše meč.

Prosečne i "protokolarne" izjave koje su dali u prolazu najbolje oslikavaju atmosferu u taboru "zmajeva". Nakon partije koja je bila daleko ispod nivoa one protiv Kanade, u svlačionici je sasvim sigurno bilo povišenih tonova i prebacivanja krivice.

Džeko nezadovoljan taktikom: "Morali smo da se zatvorimo"

Poseban razlog za brigu selektora Sergeja Barbareza jeste otvoreno nezadovoljstvo kapitena Edina Džeka. Iskusni napadač nije krio razočaranje načinom na koji je utakmica vođena, naročito u samoj završnici kada je doživljen potpuni krah - BiH je od nule primila čak četiri gola za dvadesetak minuta.

"Rezultat je na kraju ispao previsok i doživeli smo težak poraz. Pad se desio u poslednjih 20 minuta, nismo uspeli da izdržimo. Golove smo primili isuviše naivno, a na ovom nivou takmičenja ne sme se potceniti nijedna lopta", izjavio je Džeko, jasno aludirajući na to šta je bio glavni problem.

1/6 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kapiten je uputio i direktnu taktičku zamerku na račun stručnog štaba i ekipe:

"Kada je Švajcarska povela sa 1:0, a mi ostali sa desetoricom na terenu, prioritet je morao da bude defanziva. Trebalo je da se zatvorimo i sprečimo novi primljeni gol, pa da napred vrebamo jednu ili dve šanse koje nam se ukažu."

Ključni meč u Sijetlu i borba za opstanak

Tim BiH će u odlučujućem kolu protiv Katara biti drastično oslabljen, jer zbog crvenog kartona pravo nastupa nema Muharemović. Džeko se osvrnuo i na to, priznavši da je defanzivac zakasnio sa startom, što je direktno kumovalo katastrofi od 4:1. Pred "zmajevima" je sada izuzetno težak zadatak 24. juna u Sijetlu.

"Danas više nema lakih protivnika i svesni smo da nas čeka teška utakmica. Moramo se što pre odmoriti i maksimalno spremiti za pobedu. Boli nas ovaj poraz, pogotovo što bi na kraju i gol-razlika mogla da kroji sudbinu i odlučuje o prolazu", zaključio je kapiten BiH.

Šta se sve dešavalo na meču Švajcarska - Bosna?

Šta se sve dešavalo na utakmici u kojoj su Švajcarci savladali Bosnu i Hercegovinu sa 4:1? Krenimo redom...

Fudbaleri Bosne i Hercegovine, kao što smo već naveli, poraženi su od Švajcarske rezultatom 4:1 u utakmici 2. kola grupe B na Svetskom prvenstvu.

Strelci za Švajcarsku bili su Manzanbi u 74. i 90. minutu, Vargas u 84, i Džaka iz penala u poslednjim sekundama utakmice.

Počasni pogodak za BiH postigao je Mahmić u trećem minutu nadoknade vremena.

1/16 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gledali smo prilično dosadan meč u Los Anđelesu, sve do samog finiša utakmice. Zanimljivije je bilo na tribinama velelepnog stadiona, gde su navijači Zmajeva napravili veličanstvenu atmosferu.

Bosna i Hercegovina je u meč ušla izrazito defanzivno sa namerom da ostane pre svega neporažena na ovom duelu.

Naime Zmajevi su u prvom kolu remizirali sa domaćinom Kanadom , a u trećoj rundi očekuje ih duel sa autsajderom Katarom.

Švajcarska je sa druge strane napravila veliki kiks protiv Katara i i od starta je zaigrala na pobedu.

Napadali su Švajcarci, imali ogroman posed lopte, ali iz toga se bukvalno nije izrodila nijedna šansa vredna pomena. Na odmor se otišlo bez golova.

Slična priča i u nastavku. Švajcarska je napadala, BiH se branila.

U 56. minutu konačno momenat vredan pažnje. Nakon centaršuta sa desne strane Endoj hvata makazice, fantastično je šutirao,

ali je Vasilj panterskom intervencijom sprečio siguran pogodak.

Švajjcarska je krunisala veliku inicijativu u 74. minutu. Strelac je bio Manzanbi, koji je svega tri minuta ranije ušao u igru.

BiH je u 80. minutu dobila crveni karton. Isključen je Muharemović, koji je kao poslednji igrač odbrane srušio Emboloa.

Tu je priča bila završena. Samo četiri minuta kasnije Vargas je duplirao prednost Švajcarske i stavio tačku na ovaj meč.

U samom finišu čak još tri gola, za ubedljivu pobedu Švajcarske. Manzanbi i Džaka sa penala pogađali su za Švajcarce, a počasni gol za BiH postigao je Mahmić.

Šta je rekao Barbarez?

Šta je sve rekao selektor BiH Sergej Barbarez posle meča protiv Švajcarske?

"Ne smatram da smo ušli u meč ofanzivnije nego inače. Edin je zamenio Jova, a Kerim Esmira - u pitanju su igrači istog profila. Tačno je da smo nešto lošije otvorili utakmicu, ali smo od prve pauze za osveženje pa sve do primljenog gola, po mom mišljenju, bili čak i bolji protivnik od Švajcaraca. Stvorili smo dve-tri ozbiljne akcije iz kojih je trebalo da postignemo pogodak. Na kraju nam se desio taj gol koji nismo smeli da primimo, a odmah zatim i crveni karton. Ipak, onaj deo igre do primljenog gola zaista je obećavao."

Kakav je plan za Katar?

"Kao što sam već nekoliko puta napomenuo, svesni smo kako funkcionišu sistem takmičenja i grupna faza. Predvideli smo i ovakve scenarije. Ta treća utakmica uvek postoji i ništa još nije izgubljeno. Naravno, u tom meču moramo da idemo na pobedu. Biće nam potrebno dan ili dva da se odmorimo, saberemo utiske i skrenemo misli sa ovog poraza, a onda krećemo sa pripremama. Gubitak Tarika je svakako ozbiljan udarac za nas, ali nikada nismo tražili izgovore, pa nećemo ni sada. Imamo dovoljno kvaliteta u timu da nadoknadimo njegov izostanak."

1/6 Vidi galeriju Sergej Barbarez Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia

O Edinu Džeku?

"Na prvoj utakmici smo planirali promenu, dok je danas bio potpuno spreman. On je naš ključni igrač i sistem sa njim u postavi nam odlično odgovara."

Pauza za osveženje donela je potpuni haos, da li je to prelomilo završnicu meča?

"Pravila su jasno postavljena i mi ih poštujemo. Nakon prve pauze odigrali smo na vrhunskom nivou, sve do one druge. Do haosa je došlo jer smo primili gol posle individualne greške, a odmah zatim dobili i crveni karton. Poslednjih petnaest minuta ne bi smelo da nam stvara preveliki pritisak, s obzirom na to da igramo protiv selekcije svetske klase. U mojim očima, oni su izgubili sa 2:0, ali bi taj primljeni gol na kraju mogao negde da nam zafali. Ukoliko odigramo dobro u poslednjem kolu, imamo pravo da se nadamo prolasku dalje."

Kako je odigrao Mahmić?

"Izuzetno je teško ući na teren na nekoliko minuta pri rezultatu 0:3 i sa igračem manje, pa pokušati nešto da promeniš. Želeli smo da oseti ovaj nivo takmičenja i da se oseti kao važan deo tima. Radujemo se zbog njega i njegovog pogotka koji mu mnogo znači na ličnom planu. Verujemo da će kroz karijeru i vreme provedeno sa nama biti samo još bolji."

Koliko će ovaj ubedljiv poraz uticati na ekipu?

"Danas smo imali prvu meč-loptu za prolaz dalje. Nažalost, doživeli smo neuspeh, što svakako boli i nije nimalo prijatno. Ovo nam je prvi poraz u poslednjih deset utakmica. Moj posao je da se pobrinem da svi momci na poslednji meč izađu sa osmehom i motivacijom da isprave današnje greške. Pretpostavljalo se da bi ta poslednja utakmica mogla da bude odlučujuća, a ispostavilo se da je upravo tako."

O motivaciji pred meč sa Katarom?

"Motivacija uopšte nije upitna. I pre meča sam momcima rekao da, kako god se utakmica završila, to nije smak sveta. Čak i da nema više mečeva, život ide dalje. Ovakve situacije služe da iz njih učimo i postanemo bolji. Budite sigurni da će u poslednjem kolu ekipa imati ogromnu želju i volju da popravi utisak."

Da li ste razgovarali sa Tarikom Muharemovićem?

"Nisam pristalica samosažaljenja. Ušao sam u svlačionicu i poručio im da imaju sat vremena da budu neraspoloženi, a da nakon toga moramo da podignemo glave i krenemo dalje. Tarika treba zagrliti i podržati. Situacija je nezgodna za nas, ali kao što rekoh, nikada nismo kukali, pa nećemo ni sada. Na raspolaganju imamo dovoljno kvalitetnih igrača koji mogu da ga zamene", zaključio je Barbarez.

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