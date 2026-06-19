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Nakon blede i razočaravajuće partije koju je Kristijano Ronaldo pružio protiv Konga na Svetskom prvenstvu, oglasio se njegov nekadašnji saigrač iz Mančester junajteda, Pol Skols, koji je žestoko kritikovao Portugalca.

Gostujući u podkastu "The Good, The Bad and The Football", Skols je otkrio da je o statusu prve zvezde tima lično razgovarao sa selektorom Portugala, Robertom Martinesom.

"Pitao sam Martinesa u čemu je tačno problem sa Ronaldom. Moje mišljenje je prosto - u 41. godini života postoji samo jedna pozicija na terenu na kojoj možete da počnete utakmicu, a to je mesto među stativama", surovo iskren je bio Skols.

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Njegov ego je ogroman problem za tim"

U kritikama se Skolsu pridružio još jedan bivši as Junajteda, Niki Bat. On je optužio Ronalda za sebičluk, naglasivši da je njegov ego postao "ogroman problem" za čitavu reprezentaciju.

Skols je dodatno analizirao situaciju, istakavši da petostruki osvajač Zlatne lopte verovatno puca pod neviđenim pritiskom. Razlog? Njegov večiti rival, 38-godišnji Lionel Mesi, uvodnu pobedu Argentine nad Alžirom (3:0) obeležio je het-trikom, dok je Kilijan Mbape postigao dva gola za Francusku.

"Kristijano je sigurno besan zbog Mesijevog het-trika i Mbapeova dva gola. Poznavajući ga, to ga bukvalno ubija iznutra", dodao je Skols.

Šta čeka Portugal u nastavku?

Iako javnost bruji o taktičkim promenama, a pritisak da se veteran preseli na klupu raste, sva je prilika da će iskusni napadač zadržati mesto u startnih 11.

Portugal pred sobom ima imperativ pobede i popravnog ispita u Grupi K. Prvu priliku za popravni imaće već u utorak, 23. juna na stadionu u Hjustonu protiv Uzbekistana, dok ih u nedelju, 28. juna, čeka derbi protiv Kolumbije u Majamiju.

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