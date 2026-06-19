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Situacija u grupi B nakon drugog kola i poraza "Zmajeva" od Švajcarske je maksimalno zakomplikovana nakon prva dva kola, pa će putnici u narednu rundu biti poznati tek nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

Dok će Švajcarska i Kanada u direktnom okršaju odlučivati o prvoj poziciji zbog znatno bolje gol-razlike, Bosnu i Hercegovinu očekuje istorijski meč protiv Katara.

Pobeda nad Katarom je moranje

Podsetimo, u narednu fazu takmičenja idu prve dve ekipe iz svake grupe, kao i osam najbolje trećeplasiranih reprezentacija. Tako ćemo doći do 32 tima i šesnaestine finala.

1/16 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Za izabranike selektora Sergeja Barbareza matematika je jasna – utakmica sa Katarom (24. jun) je biti ili ne biti. Trijumf u ovom duelu otvara vrata nokaut faze kroz poredak najboljih trećeplasiranih selekcija, dok bilo koji drugi rezultat znači automatski povratak kući.

"Zmajevi" su svesni težine zadatka, pa se očekuje da fokus bude na maksimalnoj disciplini i ispravljanju grešaka koje su ekipu skupo koštale u prethodnim mečevima.

Postoji i teorija za drugo mesto, ali je to poprilično nerealan scenario. U slučaju da Švajcarska pobedi Kanadu, a Bosna i Hercegovina Katar, Švajcarska bi završila grupu na prvom mestu sa sedam bodova, dok bi Kanada i Bosna i Hercegovina imali po četiri boda. U tom slučaju bi o plasmanu odlučivala gol razlika, a onda je trenutno prilično loša za naše komšije. Bosna ima minus od tri gola, dok su Kanađani u plusu od šest golova.

Potencijalni rivali Bosne i Hercegovine u nokaut fazi

Ukoliko obezbedi prolaz kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane ekipe, selekcija Bosne i Hercegovine neće odmah znati svog rivala. Konačan raspored biće definisan tek 27. juna, kada se zvanično spusti zavesa na grupnu fazu takmičenja.

Prema propisima FIFA trećeplasirani tim iz grupe B u osmini finala ukršta karte sa pobednikom grupe D ili grupe E. To znači da su potencijalni protivnici sledeći timovi:

Iz grupe D: SAD, Australija, Turska ili Paragvaj.

Iz grupe E: Nemačka, Obala Slonovače, Ekvador ili Kurasao.

Kada i gde bi Bosna i Hercegovina igrala?

Zavisno od raspleta u ostalim grupama, već su poznati potencijalni termini i lokacije za narednu fazu.

1/6 Vidi galeriju Sergej Barbarez Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Scenario A (pobednik grupe E): Ukoliko žreb spoji BiH sa najboljim timom iz grupe E, meč će se igrati 29. juna u Bostonu. Početak je zakazan za 22:30 po srednjoevropskom vremenu, što je poprilično atraktivan termin za publiku na Balkanu.

Scenario B (pobednik grupe D): Ako rival bude najbolji iz grupe D, utakmica je na programu 2. jula u Santa Klari. Ovaj duel počinje u prilično nezgodnom terminu – u 02:00 časa posle ponoći po našem vremenu.

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