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Kanada je kao domaćin ostvarila i više nego ubedljivu pobedu u drugom kolu grupe B, ali je utakmica sa šest golova ostala u senci jedne od najtežih povreda koje su se dogodile na Svetskim prvenstvuma.

Nakon starta Asima Omera Madiboa Ismael Kone je doživeo horor povredu i jeziv prelom noge.

Madibo se uhvatio za glavu čim je video posledice svog starta, a ubrzo mu je pokazan crveni karton.

1/8 Vidi galeriju Jeziva povreda i prelom noge Ismaela Konea na meču Kanada - Katar Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Selektor Kanade je nakon utakmice upitan o situaciji koja se dogodila.

“Desilo se tačno ispred naše klupe. Svi smo čuli. Odmah sam znao šta je u pitanju. Bilo je tik ispred nas i svi su mogli da čuju kako kost puca. Srce vam se slama zbog njega. Svi su uzdrmani zbog svega što se dogodilo, kako zbog same prirode povrede, tako i zato što je Ismael jedan od stubova naše ekipe“, rekao je Džesi Marš i dodao:

"Ismael je predivno dete. On je nesavršen, ali ga baš zato volimo. On je sposoban da uradi velike stvari, stvari koje niko drugi ne može, a onda, u sledećem trenutku, na sekundu izgubi fokus. On zaista oličava mnogo toga što ovaj tim predstavlja", rekao je Džesi Marš.

Poručio je potom da će Kone faliti ekipi.

"Protiv Bosne je bio naš najbolji igrač. On je bio taj koji je tražio loptu, koji je želeo da pokrene stvari i nije se plašio. Ovo je ogroman gubitak za nas. Ipak, on će biti dobro. Poslaćemo ga kod najboljih lekara i vratićemo ga na teren u budućnosti. Naša srca su uz njega. To dete ima veliku budućnost", zaključio je selektor Kanade.

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