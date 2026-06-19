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Lionel Mesi je zaplakao na terenu zbog narušenog zdravlja svog oca, a argentinska voditeljka je usred emisije neprovereno lansirala tragičnu i netačnu vest.

Prvo kolo Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku proteklo je u znaku Lionela Mesija. Legendarni fudbaler je ubedljivu pobedu Argentine nad Alžirom (3:0) krunisao het-trikom, ali su javnost najviše zaintrigirale njegove suze koje su kamere zabeležile tokom meča. Naknadno je otkriveno da je uzrok emotivnog sloma teško zdravstveno stanje njegovog 68-godišnjeg oca Horhea. Međutim, ova porodična drama dobila je bizarnu i skandaloznu stranu zbog koje je argentinska voditeljka Florensija Penja ostala bez posla.

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi Foto: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Izletela se u programu uživo

Pre nego što se porodica zvanično oglasila, Penja je u emisiji "El šou del verano" na Luzu TV preuranjeno i potpuno neprofesionalno saopštila najgoru moguću vest:

- Ne želim da donosim loše vesti, ali Mesijev otac je upravo preminuo. Usred Svetskog prvenstva, moraće da ode - izjavila je voditeljka pred kamerama.

Da bi sprečili spekulacije, porodica Mesi je u četvrtak izdala zvanično saopštenje u kojem je potvrđeno da Horhe ima zdravstvenih problema, čime je ujedno demantovana bizarna dezinformacija sa televizije.

Momentalan otkaz

Nakon što je shvatila kakav je kardinalan faul napravila, Florensija Penja se javno izvinila i istakla da se "duboko stidi" svog postupka, posle čega je odmah dala otkaz.

- Izvinjavam se porodici Mesi zbog užasnog trenutka kroz koji prolaze. Izuzetno me je sramota što sam postala prenosilac takve boli. Želim da naglasim da mi je ova lažna informacija stigla tokom trajanja lajva. Produkcijski tim ju je potvrdio, a ja sam im bezuslovno poverovala. Ipak, preuzimam svoj deo odgovornosti za ovaj propust. Zbog toga sam odlučila da dam otkaz i prekinem saradnju sa Luzu TV. Još jednom se najiskrenije izvinjavam, pogrešila sam - poručila je Penja.

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