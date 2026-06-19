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Fudbaleri Švajcarske napravili su ogroman korak ka nokaut fazi Svetskog prvenstva, pošto su u drugom kolu grupne faze ubedljivo nadigrali Bosnu i Hercegovinu i slavili rezultatom 4:1. Nakon ovog trijumfa, Švajcarci se nalaze na samom pragu plasmana u narednu rundu takmičenja.

Odmah po završetku susreta, kapiten Granit Džaka nije krio zadovoljstvo, stavljajući u prvi plan disciplinu i sjajan timski duh svog tima. Ipak, svojim izjavama napravio je i pravi haos - objasnio je zbog čega je gol proslavio na način koji je zapalio javnost, pa je otvorio dušu kao nikada do sada.

Krenimo redom...

"Funkcionisali smo kao jedan"

Džaka se prvo osvrnuo na sam meč protiv BiH.

"Kada je dobro, ja to uvek pohvalim, baš kao što i kritikujem kada stvari ne idu kako treba. Danas je javnost mogla da vidi jednu moćnu Švajcarsku. Na terenu smo delovali kao jedno biće, kako u fazi napada, tako i u defanzivi. Nije nam bilo teško da odradimo onaj 'prljav' posao u trčanju, dobijali smo ključne duele i odigrali zaista vrhunskih 90 minuta", jasan je bio Džaka.

1/16 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iskusni vezista je potom stavio poseban akcenat na doprinos fudbalera koji su u igru ušli u drugom poluvremenu.

"Bili smo svesni da utakmicu možemo dobiti samo kao kolektiv. Individualni kvalitet koji posedujemo nije sporan, ali su danas prevagu doneli momci sa klupe. Izuzetno je važno da svi budu mentalno prisutni i spremni da doprinesu, bez obzira na to da li počinju meč ili ne."

Gestikulacija koja je sve objasnila: Kritike me bole, ali ja se borim za ove boje

Kapiten Švajcarske se potom osvrnuo na ogroman pritisak javnosti i oštre kritike medija koje su pratile ekipu uoči duela sa BiH. Njegova gestikulacija tokom proslave gola, kojom je aludirao na "previše priče", sada je dobila i zvanično objašnjenje. Džaka je otvoreno priznao da ga medijski natpisi pogađaju.

1/8 Vidi galeriju Granit Džaka na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

"Javnost dobro zna moj karakter. Neki ljudi prosto ne umeju da se nose sa kritikama, ali ja sam neko ko uvek najpre polazi od sebe i sopstvene odgovornosti. Navikao sam da živim pod pritiskom, ali moram priznati da to nije uvek jednostavno."

Džaka je iskoristio priliku i da podseti javnost na svoj dugogodišnji staž i posvećenost dresu sa državnim grbom.

"Mislim da Švajcarska treba da bude ponosna na to što ima fudbalera sa 148 nastupa koji ostavlja srce na terenu za ove boje. Možda mi je ta vrsta pritiska ponekad i potrebna, a nekada je i sam svesno provociram. Ipak, ono što mi je najvažnije jeste da ekipa čvrsto stoji uz mene."

"Slagao bih ako bih rekao da me ne dotiče"

U samoj završnici razgovora, vođa švajcarskog tima postao je vidno emotivan dok je govorio o toksičnoj atmosferi koju kreiraju mediji.

"Nije lako, zaista. Bila bi laž ako bih rekao da mi sve to na jedno uvo uđe, a na drugo izađe. Istina je, boli me. Neke stvari jednostavno ne mogu da razumem. Toliko toga je napisano i izrečeno da čovek prosto ne može ostati imun i samo proći pored toga."

Na kraju, Džaka je podvukao crtu i poručio da mu je fokus isključivo na fudbalskom pravougaoniku.

"Ono što je najbitnije jeste da ostanem fokusiran na ono što mogu da kontrolišem, a to su partije na terenu. Sve ono što se dešava van njega je van moje moći."

Švajcarsku u poslednjoj rundi grupne faze, koja je na programu 24. juna, očekuje duel protiv domaćina Kanade. Kanađani su prethodno deklasirali Katar sa 6:0 i u ovaj meč ulaze u direktnu borbu za prvu poziciju u Grupi B.

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